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اتصال من أمير قطر بنظيره الكويتي بشأن "عارض"

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اتصال من أمير قطر بنظيره الكويتي بشأن "عارض" اتصال من أمير قطر بنظيره الكويتي بشأن "عارض"

وأشارت

الأنباء القطرية "قنا" في بيانها إلى أن أمير قطر اطمأن في الاتصال الهاتفي على صحة أمير الكويت، بعد تعرضه لما وصف بـ"العارض الصحي".

وقالت الوكالة القطرية "أمير البلاد، يجري اتصالا هاتفيا بأخيه أمير دولة الكويت الشقيقة، اطمأن خلاله على صحته بعد تعافيه من العارض الصحي الذي تعرض له، بعد الفحوصات الطبية المعتادة التي أجراها مؤخرا".

وأوضحت أن أمير قطر تمنى موفور الصحة وتمام العافية لأمير الكويت.

​وكان وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي بالإنابة محمد ضيف الله أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد تعافى من "العارض الصحي" الذي تعرض له.

وقال الوزير الكويتي، إنه تم إجراء "الفحوصات الطبية المعتادة" للشيخ صباح وتكللت نتائجها بـ"التوفيق والنجاح"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، دون كشف مزيد من التفاصيل عن طبيعة العارض الصحي.

كما أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا بأمير الكويت، اطمأن خلاله على صحته إثر العارض الصحي الذي ألم به، متمنيا له دوام الصحة والعافية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء (واس).

وأفادت "كونا" بأن أمير الكويت أعرب عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه أخوه خادم الحرمين الشريفين من طيب المشاعر، مقدرا هذه المبادرة الأخوية التي تجسد عمق أواصر العلاقات الطيبة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

SputnikNews

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