رئيس هواوي: نواجه أزمة حياة أو موت

مباشر: قال الرئيس التنفيذي لشركة "هواوي" لموظفيه أن الشركة الصينية تواجه أزمة حياة أو موت، بالتزامن مع تحديد استراتيجية عملاق الاتصالات في المستقبل.

ووصف "رن تشنغ" في مذكرة إلى قسم الشبكات بشركة هواوي اطلعت عليها شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الأربعاء، الموقف الحالي للشركة بـ"المعركة".

وكانت الولايات المتحدة وضعت شركة هواوي في القائمة السوداء في شهر مايو/آيار الماضي، وهي القائمة التي تقييد الشركات الأمريكية من التعامل مع المؤسسة الصينية، لكن الإدارة الأمريكية أرجأت القرار لمدة 90 يوماً.

وقال "ران" إن الشركة حالياً تواجه أزمة حياة أو موت، مشيراً إلى أن أولويتهم تشجيع كافة العاملين لتقديم مساهمات، أما الأمر الثاني فيكمن في اختيار وترقية المواهب لإضافة دماء جديدة إلى نظامهم.

وأشار الرئيس التنفيذي لـ"هواوي" إلى أنه سيكون هناك دماء جديدة في الشركة في غضون الثلاثة إلى خمسة أعوام القادمة.

ووضع رئيس هواوي التنفيذي خططاً لإقرار مزيد من الكفاءة في الشركة وهو ما شمل تبسيط هيكل الإدارة وخفض العمالة الزائدة وفلترة الوظائف المتكررة ونقل المديرين لوظائف أخرى بحسب الحاجة.

كما حث الموظفين على التأكد من جودة العقود التي يقومون بتوقيعها مع العملاء لضمان أن هواوي تتلقى أموالها في الوقت المحدد وأنها لا تعاني من أيّ مشاكل تتعلق بالتدفقات النقدية.

وأضاف أن هواوي قد تقوم بإسراع عملية شراء معدات هامة من أجل تلبية طلبات العملاء.

وانخرطت هواوي في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وسط مهاجمة الرئيس دونالد ترامب لعملاق الاتصالات الصينية كونها تُشكل خطراً على الأمن القومي لواشنطن.

لكن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أكد بالأمس بأنه لا توجد رسائل مختلطة من قبل الولايات المتحدة بشأن هواوي.