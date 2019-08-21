"داو جونز" يرتفع 220 نقطة بالمستهل قبيل محضر الفيدرالي

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية جلسة اليوم الأربعاء، ليربح "داو جونز" نحو 220 نقطة، قبيل محضر بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وقاد سهم "تارجيت" مكاسب المؤشر الصناعي حيث ارتفع بنحو 14 بالمائة عند أعلى مستوى على الإطلاق بعد نتائج الأعمال الفصلية التي تفوقت على التوقعات.

ويترقب المستثمرون الكشف عن محضر الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم لمعرفة حيثيات خفض معدل الفائدة التي قام بها الفيدرالي لأول مرة منذ الأزمة العالمية.

ويأتي ارتفاع الأسهم الأمريكية في الوقت الذي تسيطر فيه مشاعر الخوف على المستثمرون بشأن إمكانية حدوث ركود اقتصادي.

وفي سياق التجارة، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي صعب للغاية.

وكان "داو جونز" تراجع بالأمس لأول مرة في 4 جلسات وفقد أكثر من 170 نقطة مع هبوط عوائد السندات الأمريكية.

وبحلول الساعة 1:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة تزيد عن 0.8 بالمائة ما يعادل 219.3 نقطة ليصل إلى 26181.7 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنحو 0.8 بالمائة إلى 2923.8 نقطة، وارتفع المؤشر التكنولوجي "ناسداك" بالنسبة ذاتها مسجلاً 8014.01 نقطة.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يتبع أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 98.169.