ترامب: الفيدرالي ورئيسه المشكلة الوحيدة أمام الاقتصاد الأمريكي

من: سالي إسماعيل

مباشر: يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تحركات الولايات المتحدة بشأن التجارة تسير بشكل جيد لكن المشكلة الوحيدة تكمن في بنك الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه.

وكتب ترامب في اثنين من التغريدات كتبهما على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن الوضع مع الصين وغيرها من الاتفاقيات التجارية يسير بشكل جيد.

وتابع: لكن المشكلة الوحيدة التي تعاني منها الولايات المتحدة تتمثل في الفيدرالي ورئيسه "جيروم باول".

ووصف ترامب رئيس الفيدرالي "جيروم باول" بلاعب الجولف الذي لا يستطيع تسديد الكرة.

وأشار إلى أنه كان من الممكن أن تشهد الولايات المتحدة نمواً اقتصادياً أكبر إذا كان باول يفعل الشيء الصحيح، ألا وهو خفض كبير بمعدل الفائدة.

وذكر أن رئيس المركزي الأمريكي يتخذ القرارات الخاطئة حتى الآن، قائلاً: "إنه فقط يخذلنا".

وأوضح رئيس الولايات المتحدة أن بلاده تتنافس مع العديد من الدول التي لديها معدلات فائدة أقل بكثير، مشيراً إلى أن الفائدة الأمريكية يجب أن تكون أقل منهم جميعاً.

وذكر ترامب أن الدولار سجل مستويات قياسية مرتفعة تاريخية بالأمس كما لا يوجد تضخم، لافتاً نظر الفيدرالي إلى أن إمكانات النمو تلك لم تحدث من قبل تقريباً.

يذكر أن مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل 6 عملات رئيسية أخرى يتداول قرب مستوى 98 حالياً، وهو مستوى يبتعد كثيراً عن الأعلى في التاريخ والمسجل في فترات الثمانينيات من القرن الماضي.

وتعتبر هذه هي أحدث صيغة هجوم من الرئيس الأمريكي ضد جيروم باول والذي اختاره ترامب للمنصب في فبراير/شباط 2018 خلفاً لـ"جانيت يلين".

وكان الفيدرالي قرر خفض معدل الفائدة في اجتماعه الأخير بمقدار 25 نقطة أساس لكن التوقعات بشأن تنفيذ خطوة مماثلة في الشهر القادم تتضاءل.