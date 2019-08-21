اعلان شركة سلامة للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب صافي الخسائر في الربع الحالي مقارنة بالارباح المحققة بالربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض في صافي الاقساط المكتسبة بنسبة 30 ٪ ، والزيادة في المصروفات العمومية والادارية بنسبة 39 ٪ ، والتي قوبلت جزئياً بانخفاض المطالبات المتكبدة بنسبة 22 ٪ يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود السبب في إرتقاع صافي الخسارة في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق إلي الإنخفاض في صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 21%، الإرتفاع في المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 15%، صافي الخسائر في الإستثمارات والتي قوبلت جزئيا بإنخفاض المطابات المتكبدة بنسبة 27% يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود صافي الخسائر في الفترة الحالية مقارنة بصافي الأرباح بالفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض صافي الأقساط المكتسبة (NEP) بنسبة 19٪ والزيادة في المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 17٪ ، والتي قوبلت جزئيًا بانخفاض صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 6٪ طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي تم إعادة تبويب بعض أرقام الفترة السابقة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة م إعداد البيانات المالية بناءً على معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، حيث يتم إحتساب الزكاة وضريبة الدخل في "قائمة الدخل" وفقًا لمتطلبات ( IAS 12 و IFRIC 21). ويتم تطبيق التغييرات بأثر رجعي و إعادة بيان أرقام المقارنة وفقًا لمتطلبات ( IAS 12 و IFRIC 21).

تم احتساب ربحية السهم وفقًا للربح بعد الزكاة والضريبة .

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