أخبار عاجلة

قتلى وجرحى في تدافع خلال حفل لنجم الراب "سولكينغ" بالجزائر العاصمة -
وشوشة حلقة خاصة مع النجمة نجوى فؤاد وأسرار تعرض لأول مرة عن زيجاتها العرفي -
مجلس الشورى اليمني: نطالب الإمارات بـ"الوقف الفوري لدعم المجلس الانتقالي الجنوبي" -
عمر الأيوبي: الأندية المصرية لن تنفق أموالًا كبيرة في صفقاتها مثل المواسم السابقة -
كوربين: سنعمـل كـل ما في وسعنا لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

اعلان شركة سلامة للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

Google+ Print
اعلان شركة سلامة للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر ) اعلان شركة سلامة للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )
بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب صافي الخسائر في الربع الحالي مقارنة بالارباح المحققة بالربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض في صافي الاقساط المكتسبة بنسبة 30 ٪ ، والزيادة في المصروفات العمومية والادارية بنسبة 39 ٪ ، والتي قوبلت جزئياً بانخفاض المطالبات المتكبدة بنسبة 22 ٪ يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود السبب في إرتقاع صافي الخسارة في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق إلي الإنخفاض في صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 21%، الإرتفاع في المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 15%، صافي الخسائر في الإستثمارات والتي قوبلت جزئيا بإنخفاض المطابات المتكبدة بنسبة 27% يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود صافي الخسائر في الفترة الحالية مقارنة بصافي الأرباح بالفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض صافي الأقساط المكتسبة (NEP) بنسبة 19٪ والزيادة في المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 17٪ ، والتي قوبلت جزئيًا بانخفاض صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 6٪ طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي تم إعادة تبويب بعض أرقام الفترة السابقة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة م إعداد البيانات المالية بناءً على معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة للمحاسبين القانونيين، حيث يتم إحتساب الزكاة وضريبة الدخل في "قائمة الدخل" وفقًا لمتطلبات ( IAS 12 و IFRIC 21). ويتم تطبيق التغييرات بأثر رجعي و إعادة بيان أرقام المقارنة وفقًا لمتطلبات ( IAS 12 و IFRIC 21).

تم احتساب ربحية السهم وفقًا للربح بعد الزكاة والضريبة .

معلومات اضافية لايوجد

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
"المراكز" السعودية تتوقع تشغيل المول التجاري بالمنصورة..2021

"المراكز" السعودية تتوقع تشغيل المول التجاري بالمنصورة..2021

إيران تتحدث عن "طائرتي أسلحة" بإشراف سليماني ومساعدة عاجلة لقطر بعد تهديد السعودية

إيران تتحدث عن "طائرتي أسلحة" بإشراف سليماني ومساعدة عاجلة لقطر بعد تهديد السعودية

جوا... مصر تتفوق على السعودية وإسرائيل وتركيا

جوا... مصر تتفوق على السعودية وإسرائيل وتركيا

فيديو يشعل الجدل في السعودية... طفل يتوعد المعلمات بالذبح

فيديو يشعل الجدل في السعودية... طفل يتوعد المعلمات بالذبح