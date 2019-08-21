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عبد الله حمدوك يؤدي اليمين اليوم رئيسا لوزراء السودان

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القاهرة - سبوتنيك. وقال عضو المجلس السيادي، محمد الفكي سليمان "رئيس الوزراء حمدوك سوف يعين مساء اليوم، وتم التوافق على تأديته القسم في التاسعة مساء".

© AFP 2019 / SUDAN NEWS AGENCY

وأشار إلى أن حمدوك تنتظره "ملفات عاجلة...ولابد من أن يؤدي القسم مساء اليوم لأن تأخير تعيينه لا تتحمله البلاد".

وعن عضو المجلس السيادي، محمد التعايشي، الذي لم يحضر مراسم أداء اليمين لأعضاء المجلس لتواجده خارج البلاد، قال الفكي "التعايشي سيصل مساء اليوم لأسباب متعلقة بجداول السفر وهي أسباب فنية فقط".

وتابع "ربما يؤدي القسم مع رئيس الوزراء في التاسعة، لكن إن وصل بعد التاسعة، سيؤدي القسم بمفرده غدا صباحا".

من جانبها، قالت عضو المجلس، رجاء نيقولا عبد المسيح، "ما حدث في 30 سنة لا يمكن أن نحله في 3 سنوات، لكننا سنبذل قصارى جهدنا ونعقد اجتماعات مكثفة بموافقة رئيس المجلس، ولابد أن يصبر الشعب السوداني علينا".

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