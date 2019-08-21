قطر تصدر بيانا بشأن اختفاء مواطنين قسريا في السعودية

نشرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية، بيانا على

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو وبشكل عاجل، كلاً من المفوض السامي لحقوق الإنسان والفريق المعني بالاختفاء القسري ومجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، للتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة الممنهجة ضد المواطنين القطريين. #قنا pic.twitter.com/v7owWASv9Z — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) August 21, 2019

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الأنباء القطرية "قنا" قالت فيه إنها تلقت معلومات موثقة حول اختفاء مواطنين قطريين قسرا في المملكة العربية السعودية وقالت اللجنة "تلقينا معلومات موثوقة عن الاختفاء القسري للمواطن القطري علي ناصر علي جار الله، البالغ من العمر 70 عاما، وابنه عبدالهادي، البالغ من العمر 17 عاما، في المملكة العربية السعودية".

وتابعت اللجنة قائلة "المواطن القطري وابنه دخلا المملكة العربية السعودية بموجب تصريح عائلي يوم الخميس 15 أغسطس 2019م، والمعلومات الواردة تفيد بأنهما اختفيا قسرا في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، حيث تم إلقاء القبض عليهما، وإخفاؤهما إلى مكان غير معلوم".

وأشارت اللجنة إلى أنها تدين "الإخفاء القسري للمواطن القطري وابنه، الذي يخالف المواثيق الدولية والإقليمية، خاصة المادة (9) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة (14) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، لما فيه من انتهاك واضح لحقهما في الحرية والأمان".

وأعربت اللجنة القطرية الرسمية عن قلقها إزاء هذا الاختفاء القسري، مشيرة إلى أن "السلطات السعودية انتهجت في الفترة الأخيرة سياسة الإخفاء القسري لعدد من المواطنين القطريين بسبب الأزمة السياسية".

واستطردت اللجنة قائلة "نحمل المملكةَ العربية السعودية كامل المسؤولية عن حياة المواطن القطري علي ناصر علي جار الله، وابنه عبدالهادي، وسلامتهما الجسدية والصحية، ونطالب السلطات السعودية بالكشف عن مصيرهما والإفراج الفوري عنهما".

​ودعت اللجنة بشكل عاجل، كلاً من المفوض السامي لحقوق الإنسان والفريق المعني بالاختفاء القسري ومجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، للتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة الممنهجة ضد المواطنين القطريين، بحسب وصف البيان.

وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، قد أصدرت بيانا في وقت سابق، أكدت فيه أن السعودية قررت إطلاق سراح المواطن القطري، المحتجز منذ أكثر من عام، بعد اعتقاله في اليمن للاشتباه في أنه يتعاون استخباراتيا مع "أنصار الله" (الحوثيين).

وأشارت اللجنة الحكومية القطرية، إلى أن محسن الكربي كان في اليمن، لزيارة أقارب له، وتم احتجازه في السعودية من دون توجيه اتهامات له، وحرم من الاتصال بأسرته، ومحاميه.

وأضافت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان "تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السلطات السعودية بتعويض المواطن القطري محسن الكربي عن الضرر الذي لحق به خلال فترة إخفائه قسريا".

كما طالبت اللجنة بضرورة بالإفراج عن قطري آخر يدعى عبد العزيز سعيد عبد الله، وهو طالب قالت إنه محتجز في السعودية منذ يوليو/ تموز 2018 دون محاكمة.

​من جانبها، قالت قناة "العربية" إن القوات التابعة للحكومة اليمنية ألقت القبض على الضابط في الاستخبارات القطرية محسن الكربي، بعد محاولته الخروج من الأراضي اليمنية عبر منفذ شحن بمحافظة المهرة، وهو المنفذ الرابط بين اليمن وسلطنة عمان، وذلك للاشتباه في دعمه لجماعة "أنصار الله".

وتفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة اقتصادية ودبلوماسية على قطر منذ يونيو/حزيران 2017 متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.