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القوات العراقية تقتل عددا من عناصر "داعش" وسط البلاد

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بغداد - سبوتنيك. وقالت قوات الحشد الشعبي عبر الموقع الرسمي، اليوم الأربعاء: "معلومات استخباراتية وردت إلى قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي تفيد بوجود عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الكوش شرق سامراء، كانت تخطط لاستهداف القطعات الأمنية".

© Photo / وزارة الداخلية العراقية

وأضافت: "قيادة العمليات أوعزت إلى أبطال الإسناد في اللواء 314 بالتوجه ومعالجة الموقف".

وأضاف الموقع: "أبطال اللواء 314 قاموا باستهداف الوجود الداعشي بقنابل الهاون، بشكل مكثف ما أسفر عن إصابات دقيقة في صفوف العدو بين قتيل وجريح".

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد نحو 3 سنوات، ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد في حينها.

وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.

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