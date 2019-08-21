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الجمعة 23 أغسطس 2019 01:10 صباحاً
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أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
مع احتدام التوتر في هرمز.. تدريبات أمريكية وإسرائيلية على تحرير سفينة محتجزة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 21 أغسطس 2019 04:10 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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