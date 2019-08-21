أخبار عاجلة

قتلى وجرحى في تدافع خلال حفل لنجم الراب "سولكينغ" بالجزائر العاصمة -
وشوشة حلقة خاصة مع النجمة نجوى فؤاد وأسرار تعرض لأول مرة عن زيجاتها العرفي -
مجلس الشورى اليمني: نطالب الإمارات بـ"الوقف الفوري لدعم المجلس الانتقالي الجنوبي" -
عمر الأيوبي: الأندية المصرية لن تنفق أموالًا كبيرة في صفقاتها مثل المواسم السابقة -
كوربين: سنعمـل كـل ما في وسعنا لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محدث.. برنت يتجاوز 61 دولاراً قبيل بيانات المخزونات

Google+ Print
محدث.. برنت يتجاوز 61 دولاراً قبيل بيانات المخزونات محدث.. برنت يتجاوز 61 دولاراً قبيل بيانات المخزونات

مباشر: وسعت  النفط من مكاسبها خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليرتفع خام "برنت" أعلى 61 دولاراً للبرميل قبيل إعلان بيانات المخزونات الأمريكية وسط توقعات تراجعها.

ولاتزال التوترات في الشرق الأوسط مستمرة، مع تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أمس بأن الدولة ستتخذ كل إجراء في وسعها لمنع الناقلات الإيرانية التي تبحر في البحر المتوسط من توصيل النفط إلى سوريا.

كما أن هدوء التوترات التجارية يوفر الدعم لأسعار النفط مع القرار الأمريكي في الأسبوع الجاري بتمديد الترخيص الممنوح لشركة "هواوي" لشراء المنتجات الأمريكية 3 أشهر إضافية.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق من اليوم بيانات المخزونات والإنتاج عن الأسبوع الماضي.

وكانت بيانات معهد البترول الأمريكي الأولية أظهرت أمس ارتفاع المخزنات في الأسبوع المنتهي في 16 أغسطس/آب بمقدار 3.5 مليون برميل إلى 439.8 مليون برميل.

وبحلول الساعة 1:26 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 1.8 بالمائة إلى 61.12 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 1.1 بالمائة عند 56.76 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
مساء dmc - بلومبرج : البورصة المصرية ستشهد مزيدا من التحسن حال خفض أسعار الفائدة

مساء dmc - بلومبرج : البورصة المصرية ستشهد مزيدا من التحسن حال خفض أسعار الفائدة

محدث.. أسعار النفط تهبط عند التسوية مع مخاوف تباطؤ النمو

محدث.. أسعار النفط تهبط عند التسوية مع مخاوف تباطؤ النمو

اليوم - البنك المركزي يبحث اليوم تخفيض أسعار الفائدة عل الإيداع والإقراض

اليوم - البنك المركزي يبحث اليوم تخفيض أسعار الفائدة عل الإيداع والإقراض

الأخبار - لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تبحث اليوم أسعار الفائدة

الأخبار - لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تبحث اليوم أسعار الفائدة