دخل الأسر يرتفع بوتيرة تجاوز نمو الاقتصادات الكبرى بالربع الأول

من: نهى النحاس

مباشر: نما الدخل الحقيقي للأسر في العديد من الدول المتقدمة بوتيرة أسرع من نمو الاقتصاد خلال الربع الأول من العام الجاري وللفصل الثاني على التوالي.

وكشفت بيانات صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم الأربعاء، أن دخل الأسر في 7 اقتصادات متقدمة سجل نمواً بنحو 0.6 بالمائة في الربع الأول من 2019، مقابل ارتفاع بنسبة 0.8 بالمائة في الربع المقارن العام الماضي.

أما الناتج الإجمالي المحلي فزاد بنسبة 0.4 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس/آذار، وهي نفس وتيرة الربع المقارن من العام الماضي.

وفي الولايات المتحدة وكندا فإن دخل الأسر قفز بنحو 0.9 بالمائة في الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى مارس/آذار، فيما زاد الناتج الإجمالي المحلي في نفس الفترة بنسبة 0.6 بالمائة في الولايات المتحدة في حين تراجع بنحو 0.1 بالمائة في كندا.

وعلى الجانب الآخر تباطأ نمو دخل الأسر في كل من ألمانيا وبريطانيا عند 0.6 بالمائة و0.3 بالمائة على الترتيب، مقابل 0.7 بالمائة في الربع الأخير لكل منهما من 2018.

وعلى صعيد الفترة الزمنية طويلة الآجل أي منذ الربع الأول لـ2010 فإن نمو دخل الفرد تجاوز نمو الناتج الإجمالي المحلي في معظم الـ7 الاقتصادات الرئيسية في العالم، وسط استحوذ المملكة المتحدة على أكبر نسبة زيادة.