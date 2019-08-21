المراعي: الانتهاء من مشروع الخرج للطاقة الشمسية بـ44.4 مليون ريال

الرياض- مباشر: قالت شركة المراعي، إنها انتهت من مشروع الخرج للطاقة الشمسية "الكهروضوئية"، والبالغ تكلفته 44.4 مليون ريال.

وأضافت الشركة في بيان على "تداول" يوم الأربعاء، أن المشروع يشتمل على 15 ميغاوات من السعة المركبة، والتي تضم أكثر من 44 ألف لوحة شمسية قادرة على إنتاج 28 جيجا وات/ساعة من الطاقة المتجددة النظيفة سنويًا.

وأوضحت الشركة أن مشروع الخرج للطاقة الشمسية "الكهروضوئية" أكبر تركيب للطاقة الشمسية الكهروضوئية الأرضية التي تعمل في المملكة العربية السعودية.

ولفت البيان إلى أن تشغيل المشروع سيزيح 8.1 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، أي ما يعادل زراعة أكثر من 8 آلاف شجرة.



وأوضحت "المراعي" أنه بحلول نهاية 2020م، تهدف إلى زيادة مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موفرةً المزيد من القدرات لتوليد الطاقة الشمسية، وستمثل نحو 10 بالمائة من إجمالي استهلاك الشركة للطاقة مستمدة من مصادر الطاقة المتجددة.

وأشارت إلى أن تأثير انبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة باستهلاك الوقود والكهرباء وارتفاع تكاليف الطاقة لا يقتصر على البيئة فحسب، بل أيضًا على نتائج الشركة المالية.

وذكرت الشركة أنها طورت خارطة طريق للطاقة، توضح كيفية قيامها بتحسين أداء الطاقة لديها من خلال كفاءة استهلاك الطاقة والاتجاه نحو التوليد من مصادر مستدامة، من خلال تنفيذ مجموعة من مشاريع توليد الطاقة الشمسية.

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