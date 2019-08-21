هيئة السوق المالية توافق على تخفيض رأسمال "أميانتيت"

الرياض – مباشر: وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة أميانتيت العربية السعودية (أميانتيت) بتخفيض رأسمالها من 1.155 مليار ريال إلى 344.517 مليون ريال.

وقالت هيئة السوق، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه سيتم تخفيض عدد الأسهم من 115.5 مليون سهم إلى 34.54 مليون سهم.

وتقدمت الشركة، 18 أغسطس/ آب الجاري، بملف طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية.

وأضافت الهيئة، أن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

ولفتت هيئة السوق، إلى أنه يجب ألا ينظر إلى موافقتها على طلب الشركة لتخفيض رأس مالها على أنها مصادقة على جدوى تخفيض رأس المال، مبينة أن قرار الموافقة يعني أنه تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وأشارت الهيئة، إلى أن الشركة ستنشر تقريرا يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال، والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف؛ لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال.

وأوصى مجلس إدارة الشركة، 4 أغسطس/ آب الجاري، بتخفيض رأس المال لتغطية الخسائر المتراكمة التي تجاوزت 70 بالمائة.

وبلغت خسائر الشركة المتراكمة، كما في 30 يونيو/ حزيران 2019، نحو 810.48 مليون ريالا.

وأوصى مجلس الإدارة، مطلع الشهر الجاري، بالدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية تطبيقا للمادة 150 من نظام الشركات لتخفيض رأس المال بمقدار 70.2 بالمائة لتغطية الخسائر المتراكمة.

وعمقت الشركة خسائرها بنحو 388.4 بالمائة خلال الربع الثاني من العام 2019؛ لتبلغ 262.03 مليون ريال، مقابل 53.65 مليون ريال خسائر الربع الثاني من العام 2018.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 0.30 بالمائة، لمستوى 6.71 ريالا.

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