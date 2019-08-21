هيئة السوق تسمح بطرح صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية

الرياض – مباشر: وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة البلاد للاستثمار طرح وتسجيل وحدات "صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية"، في السوق كوحدات صندوق استثمار مؤشر متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.

وقالت هيئة السوق المالية، في بيان لها، إنه يمكن الحصول على شروط وأحكام الصندوق في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، والتي تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه.

وأضافت الهيئة، أن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام ودراسة محتواها قد ينطوي على مخاطر عالية، لذا يجب على المستثمر الاطلاع على الشروط والأحكام التي تحتوي معلومات تفصيلية عن أهداف واستراتيجية الصندوق وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الصندوق من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة.

ولفتت، إلى أنه في حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

ونوهت هيئة السوق، على أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح وتسجيل وحدات "صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية" في السوق كوحدات صندوق استثمار مؤشر متداول على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار فيه.

وبينت، أن قرار الهيئة بالموافقة يعني أنه تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

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