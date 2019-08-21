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السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة: إيران نجحت في تقريبنا من العالم العربي

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السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة: إيران نجحت في تقريبنا من العالم العربي السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة: إيران نجحت في تقريبنا من العالم العربي

ونشر دانون تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الثلاثاء، جاء فيها تأكيده أن إيران نجحت في تقريب إسرائيل من العالم العربي، وذلك أثناء انعقاد مجلس الأمن الليلة الماضية جلسة استماع خاصة حول الوضع في الشرق الأوسط بمشاركة إسرائيل.

وشارك في الجلسة الأممية بجانب إسرائيل كل من وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ووزير الخارجية البولندي، ياكاك تشابوتوفيتش، فيما تحدث سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، في خطابه عن التقارب بين إسرائيل والدول العربية ضد ما أسماه بـ"التهديد الإيراني".

وقال دانون:

لقد نجحت طهران في تقريب إسرائيل من العالم العربي. ووراء الأبواب المغلقة، يعترف القادة العرب بأن التهديد الرئيسي للشرق الأوسط هو إيران، ويدركون أن إسرائيل هي القوة الرائدة التي تكافح الإرهاب.

وتابع السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة في تغريدة أخرى:

تتطلب تحدياتنا المشتركة من القادة العرب أن يعلنوا علانية التعاون معنا، باعتبارها مصلحة مشتركة، وأقول للشعب العربي في المنطقة، إن إسرائيل ليست عدوك.

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