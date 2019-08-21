القطاعات الكبرى تعود بالمؤشر السعودي للخسائر بنهاية التعاملات

الرياض - مباشر: عاد سوق الأسهم السعودية "تداول"، للخسائر بنهاية جلسة اليوم الأربعاء، في ظل هبوط جماعي للقطاعات الكبرى، وسط تراجع السيولة، مقارنة بالجلسة السابقة.

وأغلق المؤشر العام "تاسي" بتراجع نسبته 0.94 بالمائة، فاقدا 80.82 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 8,508.93 نقطة.

وأنهى السوق الموازي "نمو"، تعاملاته متراجعا 0.32 بالمائة، بخسائر بلغت 12.65 نقطة، ليصل إلى مستوى 3,987.55 نقطة.

وتراجعت قيم التداول بالسوق الرسمي، إلى نحو 2.57 مليار ريال، مقابل 2.9 مليار ريال بالجلسة السابقة.

وهبطت كميات التداول بنهاية جلسة اليوم الأربعاء، إلى 106.7 مليون سهم، مقابل 117.84 مليون سهم بجلسة أمس الثلاثاء.

وجاء إغلاق 15 قطاعا باللون الأخضر، تصدرها قطاع المرافق العامة بتراجع نسبته 4.86 بالمائة.

وتصدر قطاع البنوك خسائر القطاعات الكبرى بتراجع 1.04 بالمائة، وبلغت خسائر قطاعي المواد الأساسية والاتصالات نحو 0.8 بالمائة، لكل منهما.

وأغلقت بقية القطاعات على ارتفاع، بصدارة قطاع تجزئة الأغذية الذي صعد 0.69 بالمائة، تلاه قطاع السلع طويلة الأجل بارتفاع نسبته 0.33 بالمائة.

وعلى مستوى أداء الأسهم، تصدر "زين السعودية" الخسائر بتراجع نسبته 6.77 بالمائة، وكانت أعلى المكاسب لسهم "الباحة" الذي أغلق مرتفعا 3.12 بالمائة.

وتصدر سهم "الراجحي" نشاط الأسهم من حيث القيم، بقيمة تداول بلغت نحو 355 مليون ريال، وكانت أعلىة الكميات، لسهم "زين" بـ 13.69 مليون سهم.

وفيما يخص أسهم "الموازي"، تصدر "ريدان" الخسائر بتراجع نسبته 4.31 بالمائة، وسجل "العمران" أعلى المكاسب بارتفاع نسبته 10.92بالمائة.

وواصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي، مكاسبه بختام تعاملات أمس الثلاثاء؛ ليسجل ارتفاعه الثاني على التوالي؛ بدفعة من مكاسب 12 قطاعا بقيادة البنوك.

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