أخبار عاجلة

قتلى وجرحى في تدافع خلال حفل لنجم الراب "سولكينغ" بالجزائر العاصمة -
وشوشة حلقة خاصة مع النجمة نجوى فؤاد وأسرار تعرض لأول مرة عن زيجاتها العرفي -
مجلس الشورى اليمني: نطالب الإمارات بـ"الوقف الفوري لدعم المجلس الانتقالي الجنوبي" -
عمر الأيوبي: الأندية المصرية لن تنفق أموالًا كبيرة في صفقاتها مثل المواسم السابقة -
كوربين: سنعمـل كـل ما في وسعنا لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

إعلان من هيئة السوق المالية بشأن الموافقة على طرح صندوق الاستثمار المؤشر المتداول "صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية" طرحاً عاماً

Google+ Print
إعلان من هيئة السوق المالية بشأن الموافقة على طرح صندوق الاستثمار المؤشر المتداول "صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية" طرحاً عاماً إعلان من هيئة السوق المالية بشأن الموافقة على طرح صندوق الاستثمار المؤشر المتداول "صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية" طرحاً عاماً

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة البلاد للاستثمار طرح وتسجيل وحدات "صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية " في السوق كوحدات صندوق استثمار مؤشر متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.

ويمكن الحصول على شروط وأحكام "صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية" في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، والتي تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه.

 إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على المستثمر الاطلاع على الشروط والأحكام، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن أهداف واستراتيجية الصندوق وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الصندوق من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح وتسجيل وحدات "صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية" في السوق كوحدات صندوق استثمار مؤشر متداول على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار فيه، حيث أن قرار الهيئة بالموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
"المراكز" السعودية تتوقع تشغيل المول التجاري بالمنصورة..2021

"المراكز" السعودية تتوقع تشغيل المول التجاري بالمنصورة..2021

إيران تتحدث عن "طائرتي أسلحة" بإشراف سليماني ومساعدة عاجلة لقطر بعد تهديد السعودية

إيران تتحدث عن "طائرتي أسلحة" بإشراف سليماني ومساعدة عاجلة لقطر بعد تهديد السعودية

جوا... مصر تتفوق على السعودية وإسرائيل وتركيا

جوا... مصر تتفوق على السعودية وإسرائيل وتركيا

فيديو يشعل الجدل في السعودية... طفل يتوعد المعلمات بالذبح

فيديو يشعل الجدل في السعودية... طفل يتوعد المعلمات بالذبح