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موافقة الهيئة على طلب شركة أميانتيت العربية السعودية تخفيض رأس مالها

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موافقة الهيئة على طلب شركة أميانتيت العربية السعودية تخفيض رأس مالها موافقة الهيئة على طلب شركة أميانتيت العربية السعودية تخفيض رأس مالها

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة أميانتيت العربية تخفيض رأس مالها من (1,155,000,000) ريال إلى (344,517,000) ريال وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من (115,500,000) سهم إلى (34,451,700) سهم. وهذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة. وسوف تنشر الشركة تقرير معد من قبلها يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال. يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طلب الشركة لتخفيض رأس مالها على أنها مصادقة على جدوى تخفيض رأس المال، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على طلب الشركة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

مباشر (اقتصاد)

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