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السعودية.. "بطاقة حج ذكية" بالموسم القادم تغني عن جواز السفر

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السعودية.. "بطاقة حج ذكية" بالموسم القادم تغني عن جواز السفر السعودية.. "بطاقة حج ذكية" بالموسم القادم تغني عن جواز السفر

الرياض – مباشر: ذكرت وزارة الحج والعمرة ، أنه سيتم تطبيق "بطاقة الحاج الذكية" على جميع الحجاج في الموسم القادم بعد نجاحها في العام الحالي 1440هـ على 150 حاجا.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن البطاقة الذكية تتضمن كل معلومات الحجاج، وتغني الحاج عن جواز سفره ووثائقه، ويمكنه من خلالها سحب الأموال وتغنيه عن كارت دخول الفندق.

وأضافت الحج والعمرة، أن البطاقة ستساهم في تخزين معلومات الحاج في مكان آمن، وبإمكانه من خلالها الحصول على الخدمات، مثل مواقع الحجاج وإرشاد التائهين والوصول للسكن في مكة أو المدينة أو منى.

ولفتت الوزارة، إلى أنه سيتم تسليم بطاقة الحاج الذكية العام القادم على كل حاج في مقر إقامته في بلده.

وأشارت، إلى أن هناك 3 آلاف شاشة إرشادية في الأماكن المقدسة، مبينة أن البطاقة ستساعد مراكز إرشاد التائهين في إيصال الحجاج لأماكنهم.

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