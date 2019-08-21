حساب المواطن: 3.8 مليون سعودي مستفيد في دفعة أغسطس

الرياض- مباشر: قال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني إن نحو 44 بالمائة من إجمالي المستفيدين حصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ مقداره 1049 ريال للأسرة الواحدة في دفعة شهر أغسطس.

وأضاف في بيان، اليوم الثلاثاء، أن عدد المستفيدين من البرنامج في دفعة الشهر الحالي من أرباب أسر ومستقلين وصل إلى أكثر من 3.77 مليون مستفيد بزيادة بلغت 0.6 بالمائة مقارنةً بدفعة شهر يوليو الماضي.

وأضاف البيان أن أرباب الأسر المتقدمين في هذه الدفعة بلغ أكثر من 2.2 مليون رب أسرة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون تابع لأرباب الأسر مشكلين 60 بالمائة.

وأضاف البيان أن عدد المستقلين بلغ أكثر من 1.5 مليون مستفيد ليشكلوا ما نسبته 40 بالمائة من إجمالي المستفيدين، ليصل مجموع المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي البرنامج البنكية منذ انطلاق البرنامج إلى يوم 10 أغسطس الجاري أكثر من 50 مليار ريال وبلغ إجمالي مبالغ التعويضات المدفوعة بأثر رجعي من الدفعة الأولى إلى الدفعة 21 أكثر من 370 مليون ريال.



وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج بأن نسبة الذكور من أرباب الأسر بلغ 93 بالمائة بينما بلغت نسبة الإناث المتقدمات كربَات أُسر 7 بالمائة، وقُدرت نسبة الإناث المستقلات 52 بالمائة البالغ عددهن أكثر من 781 ألف مستفيدة مقارنةً بالذكور المشكلين 48 بالمائة البالغ عددهم اكثر من 718 ألف مستفيد، مؤكدًا بأن 83 بالمائة من إجمالي المستقلين نالوا على الاستحقاق الكامل فيما تحصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

وأضاف القحطاني أن شروط الأهلية للاستفادة من البرنامج تستوجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملي بطاقات التنقل.

وتابع: من ضمن الشروط أيضاَ أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارجها لأكثر من 90 يومًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، ويستثنى من ذلك من يثبت أن تواجده في الخارج لعذر.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أيٍ من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

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