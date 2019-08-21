بومبيو: لبنان دولة مهددة من إيران وحزب الله

جي بي سي نيوز :- أعلن وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو، الخميس، التزام الولايات المتحدة في دعم مؤسسات الدولة اللبنانية.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري "لبنان دولة مهددة من إيران وحزب الله".

وتابع "مستعدون للوساطة في قضية الخلاف البحري بين لبنان وإسرائيل".

بدوره قال الحريري "نشكر الدعم الأميركي للقوات المسلحة اللبنانية ونحن ملتزمون بمكافحة الإرهاب",وفق العربية .

وفي وقت سابق ظهر اليوم، التقى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بعد ظهر اليوم في واشنطن وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هيل وبحث معه التطورات في لبنان، كما التقى الحريري مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر.

وأفادت تقارير بأن لقاء بومبيو-الحريري سيتناول عددا من القضايا أبرزها عزل لبنان من العقوبات الأميركية المتزايدة ضد حزب الله، إلا أن مصادر رسمية لم تؤكد بعد أجندة الحوار بين الطرفين.