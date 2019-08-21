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تعلن شركة المراعي عن الانتهاء من مشروع الخرج للطاقة الشمسية (الكهروضوئية)

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تعلن شركة المراعي عن الانتهاء من مشروع الخرج للطاقة الشمسية (الكهروضوئية) تعلن شركة المراعي عن الانتهاء من مشروع الخرج للطاقة الشمسية (الكهروضوئية)
يسر شركة المراعي ("الشركة") أن تعلن عن الانتهاء بنجاح من مشروع الخرج للطاقة الشمسية (الكهروضوئية) مما يجعله أكبر تركيب للطاقة الشمسية الكهروضوئية الأرضية التي تعمل في المملكة العربية اليوم. وبلغت تكلفة المشروع 44.4 مليون ريال.

إن تأثير انبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة باستهلاك الوقود والكهرباء وارتفاع تكاليف الطاقة لا يقتصر على البيئة فحسب، بل أيضًا على نتائج الشركة المالية. يشتمل هذا المشروع على 15 ميغاوات من السعة المركبة، والتي تضم أكثر من 44,000 لوحة شمسية قادرة على إنتاج 28 جيجا وات/ساعة من الطاقة المتجددة النظيفة سنويًا. أثناء تشغيل مشروع المراعي الخرج للطاقة الشمسية، سوف يزيح 8.1 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون كل عام، أي ما يعادل زراعة أكثر من 8,000 شجرة.

طورت المراعي خارطة طريق للطاقة، توضح كيفية قيام المراعي بتحسين أداء الطاقة لديها من خلال كفاءة استهلاك الطاقة والاتجاه نحو التوليد من مصادر مستدامة. ومفتاح تنفيذ هذه الاستراتيجية هو مجموعة من مشاريع توليد الطاقة الشمسية.

بحلول نهاية عام 2020م، تهدف شركة المراعي إلى زيادة مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موفرةً المزيد من القدرات لتوليد الطاقة الشمسية، حيث ستمثل حوالي 10 ٪ من إجمالي استهلاك الشركة للطاقة مستمدة من مصادر الطاقة المتجددة.

ستواصل الشركة تطوير برنامجها للطاقة والاستدامة، بما يتماشى مع استراتيجية رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من أجل الاستخدام الآمن والفعال للطاقة النظيفة، وتوفير جودةُ تستحق الثقة، بطريقة أكثر استدامة، تثري حياة المستهلكين كل يوم.

والله الموفق،،،

مباشر (اقتصاد)

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