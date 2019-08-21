سعر خام الحديد يتراجع لأدنى مستوى في 10 أسابيع

مباشر: تراجعت أسعار خام الحديد إلى أدنى مستوى في نحو 10 أسابيع خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك في أعقاب تحذيرات بشأن الأسعار.

وانخفض سعر العقود المستقبلية لخام الحديد في بورصة الصين بنحو 4 بالمائة اليوم ليتداول عند مستوى 589.5 يوان لكل طن، وهو أدنى مستوى منذ 10 يونيو/حزيران الماضي.

وتوقعت شركة "بي.إتش.بي" العاملة في مجال التعدين أنه من المرجح أن تكون أسعار خام الحديد أقل في العام المقبل.

وأوضحت الشركة أنه قد يكون هناك تقلبات كبيرة في الأسعار مع استمرار السوق في تعديل اضطرابات الإمدادات في البرازيل والناجمة عن انهيار السد المملوك لشركة التعدين "فالي" في شهر يناير/كانون الثاني.

وكانت أسعار خام الحديد تتداول عالمياً بالأمس عند مستوى 88.45 دولار للطن، وهو أقل بكثير من أعلى مستوى في نحو 5 سنوات والبالغ 120 دولار للطن والمسجل في شهر يوليو/تموز الماضي.