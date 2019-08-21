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"أوعدكم بالمذهل"... تركي آل الشيخ يتحدث عن اجتماع "اللمسات الأخيرة"

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"أوعدكم بالمذهل"... تركي آل الشيخ يتحدث عن اجتماع "اللمسات الأخيرة" "أوعدكم بالمذهل"... تركي آل الشيخ يتحدث عن اجتماع "اللمسات الأخيرة"

​وكتب آل الشيخ على حسابه الرسمي على "تويتر": "أنا جالس في اجتماع أضع اللمسات الأخيرة مع زملائي وإخواني في هيئة الترفيه وأبهرني تفاعل شركات وتجار وشباب وشابات الوطن".

وتابع: "أوعدكم أن أذكركم واحداً واحداً وأوعدكم بالمذهل".

وأطلقت هيئة الترفيه البوابة الإلكترونية الخاصة بتلقي طلبات المشاركة في "موسم الرياض" من قبل الشركات والأفراد وهواة التصوير، ويمكن لمن يرغب في المشاركة تعبئة النماذج الموجودة في الموقع.

ومكنت الهيئة طالبي إقامة الفعاليات الترفيهية، أو المساهمة في التطوع، أو طلب رعاية الموسم، أو هواة التصوير، أو المشاركة بالمطاعم، أو المواهب الشابة، أو الراغبين باستئجار مساحات العرض (البوثات)، تعبئة النموذج الموجود على البوابة المخصة لذلك.

ويبدأ الموسم الترفيهي في الـ 15 أكتوبر المقبل ويمتد حتى الـ 15 من ديسمبر 2019.

SputnikNews

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