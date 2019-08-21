مسح..أرباح شركات الاتصالات الخليجية تتجاوز ملياري دولار بالربع الثاني 2019

>> الأرباح ترتفع 12% خلال النصف الأول من 2019

>> 3 شركات تستحوذ على 76% من أرباح الربع الثاني

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: كشفت إحصائية لـ"مباشر" ارتفاع صافي أرباح شركات الاتصالات المدرجة في 6 أسواق خليجية خلال الربع الثاني والنصف الأول من عام 2019 على أساس سنوي.

وكان النصيب الأكبر من صافي أرباح القطاع لشركات الاتصالات المدرجة بسوق الأسهم السعودية- تداول، يليها الإمارات، ثم الكويت.

وأظهرت حسابات "مباشر"، ارتفاع أرباح 14 شركات اتصالات خليجية بنحو 16.7 بالمائة في الربع الثاني من عام 2019 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 288.11 مليون دولار عن الربع المماثل من العام الماضي.

وقفزت أرباح الشركات إلى مستوى 2.01 مليار دولار بنهاية الربع المنتهي في 30 يونيو/ حزيران من العام الجاري، مقارنة بأرباح بلغت 1.73 مليار دولار في الربع المقابل من عام 2018.

%37.3 من أرباح القطاع لـ"الاتصالات" السعودية

وكانت شركة الاتصالات السعودية (الاتصالات) أعلى الشركات الخليجية ربحية خلال الربع الثاني من 2019؛ بواقع 759.47 مليون دولار، مسجلة نموا نسبته 16.5 بالمائة على أساس سنوي، مقارنة بأرباحها الصافية في الربع الثاني من العام الماضي والبالغة 651.73 مليون دولار.

وحلت مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات) بالمرتبة الثانية في مستوى الربحية بين شركات الاتصالات الخليجية في الربع الثاني من العام الجاري؛ بقيمة 607.53 مليون دولار، مقارنة بـ 598.63 مليون دولار في الربع المماثل من العام الماضي.

واستحوذت شركة الاتصالات السعودية 37.7 بالمائة من صافي أرباح القطاع بالربع الثاني من العام الجاري، فيما بلغت حصة مجموعة الإمارات للاتصالات على 30.16 بالمائة، وحلت "زين" الكويتية ثالثة بـ 8.17 بالمائة، ليصل إجمالي حصة الشركات الثلاثة أكثر من 76 بالمائة من مجمل أرباح الشركات.

وسجلت 4 شركات اتصالات خليجية انخفاضا بصافي الأرباح خلال الربع الثاني من 2019 على أساس سنوي؛ وهى: زين البحرينية بنحو 33.8 بالمائة، والاتصالات الكويتية (فيفا) بنسبة 15.6 بالمائة، و"عمانتل" العمانية بـ 6.3 بالمائة، وأخيرا "أوريدو" عُمان بنحو 2 بالمائة.

النصف الأول.."الاتصالات" السعودية والإماراتية بالمقدمة

ووفقا لحسابات "مباشر"، ارتفع صافي أرباح شركات الاتصالات الخليجية بنسبة 11.98 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة تعادل 426.66 مليون دولار.

وجنت الشركات الـ14 أرباحا صافية بلغت قيمتها 3.97 مليار دولار بالنصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 3.55 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام 2018.

وحلت الاتصالات السعودية (الاتصالات) على رأس شركات الخليج بمستوى الأرباح بصافي 1.49 مليار ريال، لتستحوذ على 37.59 بالمائة من أرباح القطاع بالنصف الأول، يليها مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات الإماراتية) بواقع 1.21 مليار دولار تمثل 30.47 بالمائة من إجمالي أرباح قطاع الاتصالات الخليجي.

وشهد النصف الأول من العام الجاري تحول إيجابي لشركتي "زين السعودية" و"موبايلي"؛ مع تسجيل أرباح صافية بقيمة 69.33 مليون دولار و28 مليون دولار على التوالي؛ مقارنة بخسائر متكبدة في الفترة المماثلة من العام الماضي بصافي 30.67 مليون دولار، و45.88 مليون دولار على الترتيب.

وسجلت شركتا الاتصالات الكويتية "فيفا" والاتصالات المتكاملة الإماراتية "دو" انخفاضا بالربحية بواقع 16.2 بالمائة و5.4 بالمائة على التوالي.

السعودية والإمارات تقود أرباح قطاع الاتصالات الخليجي

وعلى مستوى نصيب كل دولة من دول الخليج بالأرباح الصافية لقطاع الاتصالات، استحوذت شركات المملكة العربية السعودية على 39.93 بالمائة من صافي أرباح القطاع بالربع الثاني من عام 2019 على أساس سنوي، بعد أن سجل القطاع بالمملكة نموا سنويا نسبته 29.6 بالمائة.

واقتنصت السعودية 35.68 بالمائة من أرباح شركات الاتصالات بالخليج في النصف الأول من عام 2019 بقيمة 1.59 مليار دولار، بعد أن سجل القطاع داخل المملكة ارتفاعا نسبته 25.7 بالمائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2018.

وبلغت حصيلة الأرباح الصافية للشركات الإماراتية بالربع الثاني من 2019 نحو 733.8 مليون دولار، تشكل 36.43 بالمائة من أرباح القطاع على مستوى الخليج، علما بأن قطاع الاتصالات المحلي بالإمارات رفع أرباحه 1.65 بالمائة بالربع الثاني على أساس سنوي.

وسيطرت شركات الإمارات بقطاع الاتصالات على 36.73 بالمائة من أرباح القطاع على مستوى دول الخليج بالنصف الأول من العام الجاري بواقع 1.46 مليار دولار، بعد أن سجلت نموا سنويا بنحو 1.5 بالمائة.

وحقق قطاع الاتصالات السعودي أعلى وتيرة مكاسب بالنصف الأول من 2019، يليه البحريني ثم الكويتي، وربعيا كان القطاع ببورصة قطر الأعلى ربحا على مستوى الخليج بارتفاع صافي أرباحه 94.5 بالمائة على أساس سنوي.

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