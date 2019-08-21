أرباح روسنفت الروسية تتراجع بالربع الثاني مع إغلاق خط أنابيب

مباشر: تراجعت أرباح "روسنفت" خلال الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي، حيث تسبب إغلاق خط أنابيب خاص بالتصدير إلى أوروبا في توجيه ضربة لنتائج أعمال الشركة الروسية.

وكشفت نتائج أعمال شركة الطاقة الروسية والصادرة اليوم الأربعاء، أنها سجلت صافي أرباح بقيمة 194 مليار روبل روسي (2.9 مليار دولار) خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي مقابل 217 مليار روبل المسجلة في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ويرجع الهبوط في أرباح روسنفت إلى مشكلة خط أنابيب التصدير إلى أوروبا والتراجع الطفيف في متوسط أسعار النفط.

وبالنسبة لإيرادات الشركة الروسية فبلغت 2.135 تريليون روبل خلال الربع الثاني من 2019 وهي أعلى من الإيرادات المحققة في الربع نفسه من العام الماضي والبالغة 2.065 تريليون روبل.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، فإن صافي الأرباح شهد زيادة 9.1 بالمائة ليصل إلى 325 مليار روبل في حين سجلت الإيرادات زيادة 11.2 بالمائة لترتفع إلى 4.212 تريليون روبل.