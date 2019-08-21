أخبار عاجلة

قتلى وجرحى في تدافع خلال حفل لنجم الراب "سولكينغ" بالجزائر العاصمة -
وشوشة حلقة خاصة مع النجمة نجوى فؤاد وأسرار تعرض لأول مرة عن زيجاتها العرفي -
مجلس الشورى اليمني: نطالب الإمارات بـ"الوقف الفوري لدعم المجلس الانتقالي الجنوبي" -
عمر الأيوبي: الأندية المصرية لن تنفق أموالًا كبيرة في صفقاتها مثل المواسم السابقة -
كوربين: سنعمـل كـل ما في وسعنا لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق -
مساء dmc - اللواء حسين أبو طالب : سمعنا فخامة الرئيس في كل اللقاءات ان مفيش حاجه هتبقي بلاش -
مساء dmc - اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تبدأ مهام عملها وتقرر تطبيق الـ "var" في الدوري -
مساء dmc - قراءة في مشاركة مصر بقمة السبع بفرنسا و أهم ملفات القمة -
مساء dmc - فيبي باسم تتحدث عن تاريخ كورال "مار جرجس" -
محمد عراقي: جروس مدرب عادي ولاسارتي مدرب سيء ولو استمر مكنش هيكسب دوري الأبطال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

المدير التنفيذي لـ"اليمن أولًا": 4 نقاط للتفاوض مع المجلس الانتقالي الجنوبي في السعودية

Google+ Print

وأشار الأنسي لـ"راديو سبوتنيك" إلى أربع نقاط طرحت خلال المشاورات، وهما إخلاء مدينة عدن من التجمعات العسكرية، وتشكيل حكومة جدية يضاف لها المجلس الانتقالي كطرف سياسي فاعل، وإخلاء المؤسسات من العسكريين، وإشراك قوى الثاني من ديسمبر التابعة لحزب المؤتمر في الجديدة.

© AP Photo / Northrop Grumman via U.S. Navy, Erik Hildebrandt

وأشار الأنسي في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك" إلى أن "نقل المجلس الجنوبي للأسلحة المتوسطة والخفيفة من قصر المعاشيق والمعسكرات إلى يافع، مما يعطى مؤشرات عن نية مبيتة لدى المجلس الانتقالي الجنوبي، في ظل تعنت الرئيس هادي".

وأوضح المدير التنفيذي للمنظمة أن "اليمن يُحكم الآن باستراتيجية من يملك الأرض يفرض إرادته".

وكان وفد "المجلس الانتقالي الجنوبي"، برئاسة رئيس المجلس، عيدروس الزبيدي، قد وصل إلى جدة قادماً من العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، استجابة لدعوة الحوار التي وجهتها المملكة العربية .

ويرافق الزبيدي أعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، ناصر الخبجي، وعبدالله الكثيري وعبد الرحمن اليافعي وعدنان الكاف، وفق مراسل "العربية".

ومن المنتظر أن يجري حوار بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية برعاية من السعودية والتحالف. في الوقت نفسه سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على ثكنتين لقوات أمنية حكومية في مديرية زنجبار عاصمة محافظة أبين في توسع عسكري جديد نحو المحافظات الشرقية بعد عشرة أيام من إحكام سيطرتها على العاصمة المؤقتة عدن.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الحكومة اليمنية تتهم القوات الإماراتية بتفجير الوضع عسكريا في محافظة شبوة

الحكومة اليمنية تتهم القوات الإماراتية بتفجير الوضع عسكريا في محافظة شبوة

استجابة لأولياء الأمور الحكومة تعلن استمرار أداء طلاب الثانوية لغات لمادتي العلوم والرياضيات

استجابة لأولياء الأمور الحكومة تعلن استمرار أداء طلاب الثانوية لغات لمادتي العلوم والرياضيات

مساء dmc - الحكومة ترصد وتوضح حقيقة 12 شائعة انتشرت في 14 يوما

مساء dmc - الحكومة ترصد وتوضح حقيقة 12 شائعة انتشرت في 14 يوما

"المراكز" السعودية تتوقع تشغيل المول التجاري بالمنصورة..2021

"المراكز" السعودية تتوقع تشغيل المول التجاري بالمنصورة..2021