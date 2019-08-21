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المجلس السيادي في السودان يعقد أول اجتماع له بعد أداء أعضائه اليمين

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المجلس السيادي في السودان يعقد أول اجتماع له بعد أداء أعضائه اليمين المجلس السيادي في السودان يعقد أول اجتماع له بعد أداء أعضائه اليمين

وترأس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس الاجتماع بالقصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم.

وأدى تسعة من أعضاء المجلس السيادي في السودان، اليوم اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس ورئيس القضاء.

ويتكون المجلس السيادي من 11 عضوا، 6 من المدنيين و5 من العسكريين، وأدى البرهان في وقت سابق اليوم اليمين الدستورية أمام مجلس القضاء، ليصبح بذلك رسميا رئيسا للمجلس السيادي السوداني.

ونشرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" صورا لأعضاء المجلس أثناء أداء اليمين، وظهر فيه البرهان ورئيس القضاء.

وسيحكم المجلس السودان خلال المرحلة الانتقالية التي ستستمر نحو 3 سنوات.

وكان المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير اتفقا على تشكيل مجلس السيادة المؤلف من 11 عضوا، لقيادة المرحلة الانتقالية، التي ستدوم 39 شهرا.

وسيحل المجلس السيادي محل المجلس العسكري الانتقالي، الذي قاد السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل/ نيسان الماضي.

يتبع...

SputnikNews

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