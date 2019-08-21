أعلنت شركة (هونر) Honor؛ في بداية هذا الشهر عن توافر هاتفها المميز (هونر 20 برو) Honor 20 Pro في الأسواق، والذي يأتي بمواصفات رائعة، وسعر مناسب، مما يجعله منافسًا قويًا خلال عام 2019.

هاتف Honor 20 Pro هو أحدث إصدار من هونر، ويتصدر سلسلة (هونر 20) بفضل تصميمه الفريد، وشاشة العرض الكاملة، والكاميرا رباعية العدسات المماثلة للكاميرا الموجودة في هاتف Huawei P30 Pro المميز، كما أنه يوفر تجربة استخدام رائعة بفضل الأداء القوي، والتقنيات الذكية، بالإضافة إلى أن سعره أقل بكثير مما تتوقعه.

يجمع هاتف Honor 20 Pro بين قوة الأداء، ونظام الكاميرا رباعي العدسات، مع السعر المناسب، حيث يأتي بسعر 545 دولارًا أي ما يعادل 1999 درهمًا إمارتيًا فقط، مما يجعله واحدًا من أهم الهواتف التي أُطلقت خلال عام 2019.

فيما يلي مراجعة شاملة لهاتف Honor 20 Pro.. المواصفات والمميزات والسعر:

التصميم، والشاشة:

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يأتي هاتف Honor 20 Pro بتصميم أنيق ومميز من الزجاج، حيث ينحني بسلاسة من الجهة الخلفية، ليتقابل مع الإطار المعدني الذي يأتي بلون الهيكل، بالإضافة إلى الزوايا المستديرة التي تجعل حمله مريحاً في قبضة اليد.

في الجهة الخلفية ستجد أن هونر اعتمدت على تصميم ديناميكي يعكس أنماط لامعة مختلفة تتغير مع اختلاف الضوء والظلال المسلطة عليه، مما يمنحه عمقًا فريدًا وتأثيرًا لونيًا رائعًا، مع وجود كاميرا رباعية رأسية في الجانب الأيسر. ولا يوجد مستشعر لبصمات الأصابع في الخلف، أو أسفل الشاشة، ولكن بدلاً من ذلك؛ ستجده مدمجًا على زر التشغيل الموجود على الجانب الأيمن أسفل أزرار الصوت، ويتميز المستشعر بسرعته حيث لا يستغرق أكثر من بضع ثوانٍ لإلغاء قفل الهاتف.

يحتوي الجزء السفلي على منفذ USB-C بجوار مكبر الصوت، ولكن لا يوجد منفذ السماعات التقليدي 3.5 ملم، ولذلك تشتمل علبة الهاتف على محول من 3.5 ملم إلى USB-C.

وفي الجهة الأمامية للهاتف سنلاحظ أن هونر اتبعت التوجه السائد في الهواتف الرائدة، واستغنت عن النتوء الذي يوجد في منتصف الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية وضمنتها في الشاشة في الزاوية العلوية اليسرى، لتساعد في زيادة نسبة الشاشة إلى الجسم، تمامًا مثل: هواتف سامسونج جالاكسي الرائدة.

يأتي هاتف Honor 20 Pro بشاشة 6.26 بوصات، بدقة 2340×1080 بيكسلًا، ومن نوع IPS LCD، وبكثافة 412 بيكسلًا في البوصة الواحدة، وتبلغ نسبة حجم الشاشة إلى الجسم 91.7%، وهو ما يجعلها توفر تجربة مشاهدة أفضل بعرض كامل، وبوضوح عالِِ.

الأداء:

يعمل هاتف Honor 20 Pro بمعالج Kirin 980 المدعم بالذكاء الاصطناعي، والمُصنع وفقًا لتقنية 7 نانومتر، وهو المحرك الرئيسي لسرعة الهاتف وأدائه المتطور، حيث يوفر أداءً أعلى بنسبة 75%، مع تحسين كفاءة الطاقة بنسبة 58% مقارنة مع الإصدار السابق، بالإضافة لتحسين وحدة معالجة الرسومات بنسبة 46%، والتي تدعم تقنية GPU Turbo 3.0؛ لتحسين استجابة اللمس السريع، وتوفير تجربة متميزة أثناء تشغيل الألعاب.

صُمم هذا الهاتف من أجل الأداء؛ حيث حصد في تقييم GeekBench ما يصل إلى 3291 نقطة في اختبار النواة الأحادية، بالإضافة 9388 نقطة في اختبار الأنوية المتعددة، ما يعني أنك لن تواجه أي مشكلات في تشغيل تطبيقات متعددة في الخلفية أثناء تنزيل التطبيقات الكبيرة، وتشغيل الفيديو في نفس الوقت، ويتوافر الهاتف بذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

تقلل تقنية (GPU Turbo 3.0) من استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 10%، وتحسن من أداء معالج الرسوميات لتوفير تجربة لعب ثابتة ومتواصلة في 25 لعبة من أهم الألعاب الموجودة في السوق، حيث تعمل على تثبيت معدل الإطارات على الشاشة أثناء اللعب، ليتراوح بين 30 إلى 60 إطارًا في الثانية اعتمادًا على اللعبة، وبحسب الاختبارات فإن هاتف Honor 20 Pro يعتبر أحد الأجهزة القليلة التي تدعم 60 إطارًا في الثانية في لعبة Fortnite Mobile.

كما يتميز الهاتف بوجود مكونات تبديد الحرارة المصنوعة من مادة (الجرافين) graphene، والتي تساعد على تبديد حرارة الهاتف بكفاءة، بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الهاتف نظام صوت (Virtual 9.1) الذي يدعم معظم السماعات السلكية واللاسلكية مما يوفر تجربة صوتية أكثر كفاءة.

الكاميرا:

حقق هاتف Honor 20 Pro معدل 111 نقطة في اختبار الكاميرا الشامل الذي تُجريه منصة (DxOMark)، والذي يُعد من أعلى المعدلات على الإطلاق، حاصدًا بذلك المرتبة الثانية في التصنيف.

حصل الهاتف على هذا التصنيف العالي بفضل أداء الكاميرا ونظامي تثبيت الصورة البصري (OIS) والرقمي (EIS)، حيث صممت هونر كاميرا هاتفها Honor 20 Pro بطرق تسمح للمصورين المحترفين وغيرهم من عشاق التصوير التعبير عن إبداعاتهم، وتصوير لحظات حياتهم بوضوح، وتفاصيل دقيقة حتى في البيئات ذات الإضاءة المنخفضة.

يأتي هاتف هونر 20 برو بكاميرا خلفية رأسية رباعية العدسات؛ الأساسية: بدقة 48 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/1.4، تعمل بمستشعر سوني IMX586؛ وتدعم التثبيت البصري، والضبط التلقائي للصور، والثانية: بدقة 16 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f / 2.2، ذات زاوية عريضة 117 درجة، والثالثة: بدقة 8 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/2.4؛ مع دعم تقريب بصري 3x، والرابعة: عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وبفتحة عدسة f/2.4.

تدعم الكاميرا العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن أن تضيف ميزة ( AI Ultra-clarity) مزيدًا من التفاصيل والضوء، وإن كان ذلك مع التعرض لمدة 3-5 ثواني، كما يمكن لوضع (AI Super Night) مساعدتك في الحصول على لقطة ليلية مثالية من خلال إضافة المزيد من الضوء والتفاصيل.

تدعم الكاميرا أيضًا تقنية تثبيت الصورة الإلكتروني (EIS) لتمكينك من تصوير فيديوهات عالية الثبات والجودة حتى تحت أصعب ظروف التصوير؛ دون الحاجة لاستخدام معدات تثبيت الكاميرا، أو حامل الكاميرا Tripod، كما يمكنك التقاط فيديوهات بالتصوير البطيء بمعدل 960 إطارًا في الثانية، لتشاهد الفيديو بأدق تفاصيله وتستمتع بتجربة مشاهدة فريدة.

أما الكاميرا الأمامية فهي كاميرا أحادية العدسة بدقة 32 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، كما أن الهاتف يدعم تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية فقط.

نظام التشغيل، والبطارية:

يعمل الهاتف بنظام (أندرويد 9 باي) Android 9.0 Pi؛ المُعتمد على واجهة الاستخدام Magic UI 2.1.0، الخاصة بهونر، والتي تقدم مجموعة كبيرة من المزايا والوظائف، بما في ذلك عناصر بصرية، وتحسينات جديدة.

تعتمد واجهة المستخدم Magic UI 2.1.0 على الذكاء الاصطناعي في عملها لتنظيم توزيع الموارد بطريقة ذكية ومتكاملة؛ من أجل الوصول إلى أداء أقوى لنظام أندرويد، حيث تدعم عددًا من الميزات الجديدة التي توفر لك تجربة استخدام مثالية مثل:

ميزة (EROFS file system)، التي تركز على الأداء والسرعة، وكذلك تحسين أمان ملفات النظام.

ميزة (AI Vlog Editing) لتحرير الفيديو بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

ميزة دعم قياس العناصر في الواقع المعزز باستخدام مستشعر ToF.

ميزة (التحويل بين بطاقات SIM المزدوجة) Dual-SIM Dual Switching، والتي عند تفعيلها، تقوم تلقائيًا بتبديل بطاقة SIM الافتراضية إلى البطاقة الثانية عندما يكتشف الهاتف إشارة ضعيفة.

يأتي هاتف Honor 20 Pro ببطارية سعتها 4000 ميلّي أمبير/الساعة، تدعم تقنية هونر للشحن السريع بقدرة 22.5 واط، حيث تصل نسبة الشحن إلى 50% خلال 30 دقيقة فقط

السعر، والتوافر:

يتوافر هاتف Honor 20 Pro في نسختين من الألوان العصرية هما: فانتوم بلاك Phantom Black، الذي يتحول فيه الهاتف من اللون الأسود إلى اللون الأرجواني، وفانتوم بلو Phantom Blue، الذي يتحول فيه الهاتف إلى اللون الأزرق بطريقة ديناميكية جاذبة.

ومع كل هذه الميزات الرائعة سنجد أن الهاتف يتوافر بسعر مناسب جدًا، حيث يصل سعره إلى 545 دولارًا أي ما يعادل 1999 درهمًا إمارتيًا فقط.

المواصفات Honor 20 Pro المعالج Kirin 980 المدعم بالذكاء الاصطناعي، والمصنع وفقًا لتقنية 7 نانومتر. مساحة التخزين الداخلية 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAm 8 جيجابايت. بطاقة الرسوميات Mali-G76 MP10. الشاشة 6.26 بوصات، بدقة 2340×1080 بيكسلًا، ومن نوع IPS LCD، وبكثافة 412 بيكسلًا في البوصة الواحدة. نسبة حجم الشاشة %91.7. الكاميرا الخلفية رباعية العدسات؛ الأساسية: بدقة 48 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/1.4، تعمل بمستشعر سوني IMX586، وتدعم التثبيت البصري، والضبط التلقائي للصور، والثانية: بدقة 16 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f / 2.2، ذات زاوية عريضة 117 درجة، والثالثة: بدقة 8 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/2.4؛ مع دعم تقريب بصري 3x، والرابعة: عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وبفتحة عدسة f/2.4. تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، أو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة مدمجة في الشاشة، بدقة 32 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.0. بطاقة الذاكرة الخارجية لا يدعم منفذ السماعات 3.5 مم لا يدعم. الاتصال 4G LTE، وواي فاي، وبلوتوث BT5.0، وGPS/AGPS، وGLONASS. السمات البيومترية مستشعر لبصمة الإصبع مدمج في زر التشغيل. البطارية 4000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم تقنية هونر للشحن السريع بقدرة 22.5 واط. الألوان فانتوم بلاك Phantom Black، وفانتوم بلو Phantom Blue. نظام التشغيل (أندرويد 9 باي) المُعتمد على واجهة الاستخدام Magic UI 2.1.0. الوزن 182 جرامًا. الأبعاد 154.6 × 74 × 8.4 مم السعر 545 دولارًا أي ما يساوي 1999 درهمًا إمارتيًا.