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ألمانيا تبيع سندات لآجل 30 عاماً بعائد سالب للمرة الأولى

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ألمانيا تبيع سندات لآجل 30 عاماً بعائد سالب للمرة الأولى ألمانيا تبيع سندات لآجل 30 عاماً بعائد سالب للمرة الأولى

مباشر: باعت ألمانيا سندات لآجل 30 عاماً بعائد سالب للمرة الأولى على الإطلاق، في الوقت الذي شهد فيه الطلب أدنى مستوى منذ 2011.

وعقدت ألمانيا اليوم الأربعاء مزاداً لبيع سندات تحين فترة استحقاقها في أغسطس/آب 2050 بكوبون صفري للمرة الأولى في تاريخها.

وبلغ متوسط العائد على السندات الألمانية لآجل 30 عاماً في مزاد اليوم - 0.11 بالمائة، للمرة الأولى على الإطلاق.

وجذب المزاد الذي انعقد اليوم نحو 869 مليون يورو من العطاءات للشراء من الطرح المقدم بقيمة ملياري يورو، وسجل الطلب على العروض المقدمة أدنى مستوى منذ 2011.

ويحصل مستثمرو السندات في الغالب على نفس القيمة الاسمية بالإضافة إلى مدفوعات فائدة طوال فترة السند، إنما حائزي السندات صفرية العائد سيتسلمون فقط القيمة الاسمية حينما يحين موعد استحقاق تلك الأصول.

ويأتي إعلان ألمانيا عن بيع السندات تزامناً مع تراجع عوائد تلك الأصول من الدخل الثابت إلى مستويات تاريخية متدنية، مع هبوط عائد السندات الألمانية المتداولة حالياً لآجل 30 عاماً عند - 0.147 بالمائة بحلول الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت جرينتش.

ويعاني الاقتصاد الألماني الفترة الراهنة مع تراجع الصادرات، وفي الربع الثاني من العام الجاري انكمش الاقتصاد 0.1 بالمائة، بعدما سجل نمو 0.4 بالمائة في الربع الأول.

وحذر البنك المركزي الألماني في الأسبوع الجاري من أن الاقتصاد قد يواصل الانكماش مع تراجع الإنتاج الصناعي ونقص الطلبات.

مباشر (اقتصاد)

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