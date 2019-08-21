سهم زين السعودية بأدنى مستوى في شهرين وسط قفزة بالسيولة

من: بدور الراعي

الرياض - مباشر: واصل سهم "زين السعودية" التراجع الثالث على التوالي، وسط نشاط ملحوظ مسجلاً أعلى مستوى للسيولة منذ شهر يناير/ كانون الثاني بالتزامن مع مفاوضات الشركة مع وزارة المالية السعودية لتحويل ديونها إلى أسهم.

وتأتي تراجعات السهم بعد إعلانه مؤخراً عن بدء مناقشاتها مع وزارة المالية السعودية بهدف تحويل كل أو جزء من الديون المستحقة للوزارة إلى أسهم في الشركة.

وقالت الشركة الاثنين الماضي إنه سيتم مناقشة تنفيذ هذه الخطوة، عن طريق التعهد جزئياً بالتغطية في حقوق الأولية أو بأي شكل آخر.

ومنذ أن أعلنت الشركة عن تحويل ديونها لأسهم انخفض السهم بنحو 17.4 بالمائة من مستوى 14 ريالاً إلى مستوى 11.94 ريال ليخسر ما قيمته 2.04 ريال.

وبحلول الساعة 1:40 بتوقيت الرياض، انخفض أداء السهم خلال تعاملات اليوم الأربعاء بنحو 6.30 بالمائة ملامساً أدنى مستوياته في نحو شهرين وتحديداً بجلسة 26 يونيو/ حزيران الماضي.

وجاء السهم بالمركز الثاني بين قائمة الأسهم الأنشط في السيولة بنحو 140 مليون ريال؛ وهو أعلى مستوى للسيولة حققها السهم خلال عام 2019 ليقتنص نحو 7.6 بالمائة من إجمالي سيولة السوق البالغة نحو 1.840 مليار ريال.

وسجل السهم تداولات بنحو 11.48 مليون سهم متصدراً نشاط الأسهم في الكميات موزعة على 5.035 ألف صفقة.

وقالت الشركة: إن إتمام الصفقة سيكون معلقاً على ما قد ينتج عن تلك النقاشات، إلى جانب استيفاء جميع الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية والتنظيمية، والجمعية العامة غير العادية للشركة.

وأكدت الشركة أنه لا يمكن احتساب الأثر المالي، لهذه المناقشات، في الوقت الحالي.

وأوصى مجلس إدارة "زين السعودية"، في عام 2017، بتخفيض رأسمال الشركة، وزيادته مرة أخرى، عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية.

وتحولت شركة زين السعودية للربحية في الربع الثاني من 2019، مقارنة بـصافي خسائر للربع المماثل من 2018، مسجلة صافي أرباح بلغ نحو 130 مليون ريال بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل خسائر صافية بلغت 38 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت ذلك إلى زيادة في الإيرادات نتيجة زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركة، بالإضافة إلى تخفيض المقابل المالي السنوي نظير تقديم الخدمات تجارياً من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

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