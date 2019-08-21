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أعضاء مجلس السيادة في السودان يؤدون اليمين

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أعضاء مجلس السيادة في السودان يؤدون اليمين أعضاء مجلس السيادة في السودان يؤدون اليمين

ويتبقى أداء العضو محمد حسن التعايشي للقسم لتواجده خارج البلاد، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا". 

وأدى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليمين الدستورية رئيسا للمجلس السيادي اليوم بالقصر الجمهوري أمام رئيس القضاء عباس علي بابكر.
والبرهان كان يشغل رئيس المجلس العسكري الانتقالي بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

وأعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني الثلاثاء حل المجلس العسكري وتشكيل مجلس السيادة برئاسة البرهان.

وسيقود المجلس، الذي جاء بنا على توافق بين جنرالات الجيش السوداني وتحالف المعارضة، المرحلة الانتقالية التي اتفق عليها الطرفان ومدتها 39 شهرا.

والمجلس السيادي تم تشكيله بموجب اتفاق تاريخي توصل إليه السبت الماضي العسكريون والحركة الاحتجاجية، وسيحل محل المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى السلطة في اعقاب إطاحة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير إثر تظاهرات حاشدة استمرت خمسة أشهر.

يتبع...

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