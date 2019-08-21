محصلة سلبية لشركات قطاع الخدمات الاستهلاكية السعودي بالربع الثاني

من: بدور الراعي

الرياض- مباشر: سجلت شركات قطاع الخدمات الاستهلاكية السعودي، خلال الربع الثاني من العام 2019 تراجعاً بصافي الأرباح بنحو 20 بالمائة على أساس سنوي.

ووفقاَ لرصد لـ "مباشر" بلغ صافي أرباح شركات القطاع صافي ربح قدره 157.61 مليون ريال، مقابل 196.85 مليون ريال.

ويضم قطاع الخدمات الاستهلاكية 7 شركات تنتهي سنتها المالية بنهاية ديسمبر، هي: سيرا، لجام للرياضة، هرفي للأغذية ،ودور للضيافة، الخليج للتدريب، شمس، ومجموعة الحكير، إلى جانب شركتي عطاء التعليمية والوطنية للتربية والتعليم، اللتين تم استبعادهما لاختلاق السنة المالية.

وسجلت أغلب شركات القطاع تراجعاً في صافي أرباحها، في حين تحولت شركة فقط للربحية، وقلصت أخرى من خسارتها خلال الربع الثاني، فيما سجلت شركة واحدة فقط نمواً بصافي الربح.

وعلى مستوى الأرباح النصف سنوية، بلغ صافي ربح شركات القطاع 277.72 مليون ريال، مقابل 380 مليون ريال بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتتراجع بنسبة 27 بالمائة.

وكانت شركة "لجام للرياضة" هي الشركة الوحيدة التي سجلت نمواً بصافي أرباحها على مستوى الربع سنوي والنصف سنوي، وذلك بسبب نمو الإيرادات، نتيجة ارتفاع إيرادات العضوية، لافتتاح مراكز جديدة، إلى جانب ارتفاع إيرادات التدريب الشخصي.

وارتفعت أرباح الشركة بنحو 24.72بالمائة خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بالربع المماثل من 2018، وصعدت الأرباح نحو 23 بالمائة في النصف الأول ليصل صافي الربح الى 49.59 مليون ريال، مقابل 39.76 مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي، كما ارتفعت أرباح الشركة بالنصف الأول من 2019 إلى 89.19 مليون ريال، مقابل 72.47 مليون ريال للفترة نفسها من العام 2018.

ومن ناحية أخرى تمكنت شركة المشروعات السياحية (شمس) للتحول للربحية خلال الربع الثاني من العام 2019، ليبلغ صافي الربح 243.924 ألف ريال، مقابل خسارة قدرها 1.3 مليون ريال في الربع المقارن من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب الارتفاع في صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى الزيادة في الإيرادات نتيجة إدخال فعاليات وأنشطة جديدة بمنتجع شاطئ النخيل التابع للشركة.

وأضافت أن انخفاض تكاليف الخدمات نتيجة لرفع كفاءة وفاعلية الخدمات التشغيلية، وانخفاض مخصص الزكاة كان لها أثر إيجابي على النتائج المالية للشركة.

"سيرا" تهبط بأرباح القطاع

وأظهر رصد "مباشر" أن مجموعة "سيرا القابضة" قد تصدرت الشركات من حيث القيمة في صافي الربح لكنها سجلت تراجعاً بصافي أرباحها على المستوى الربع سنوي والنصف سنوي معللة ذلك بسبب انخفاض إيرادات المجموعة؛ لعدم تجديد عقد وزارة التربية والتعليم، إلى جانب ارتفاع المصاريف التشغيلية، ومصاريف البيع، والمصروفات الإدارية.

كما أشارت إلى أن القيمة الإجمالية للحجوزات ارتفعت بنسبة 5 بالمائة، إلى 2.8 مليار ريال، على الرغم من عدم تجديد عقد وزارة التربية والتعليم.

و تراجعت أرباح المجموعة بنسبة 35.92 بالمائة خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بالربع المماثل من 2018، وصعدت الأرباح 34.69 بالمائة مقارنة بالربع السابق، لتسجل نحو 66 مليون ريال، بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل 103 ملايين ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

كما سجلت تراجعا بصافي الأرباح بالنصف الأول من 2019 إلى 115 مليون ريال، مقابل 185 مليون ريال للفترة نفسها من 2018، بتراجع نسبته 37.84 بالمائة.

وجاءت مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية (الحكير) على رأس قائمة اكثر الشركات التي سجلت تراجع في صافي أرباحها خلال الربع الثاني من العام 2019 بنسبة 79.7 بالمائة على أساس سنوي مسجلة نحو 0.63 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل 3.1 مليون ريال بالربع المماثل لعام 2018.

وعزت الشركة هبوط صافي الربح إلى إنخفاض الإيرادات بمبلغ 8.7 مليون ريال ناتجة بشكل رئيسي من زيادة تنافسية السوق التي أدت إلى إنخفاض معدل سعر بيع الغرفة اليومي للفنادق القائمة.

وتابعت: ساهم إغلاق عدد من المواقع ضعيفة الأداء شملت مواقع ترفيهية ومطاعم والتي كانت تحقق خسائر تشغيلية و نتج عن اغلاق تلك المواقع انخفاض في الايرادات بمبلغ 2.6 مليون ريال، اضافة الى زيادة الأعباء المالية بمبلغ 1.6 مليون ريال.

كما سجلت شركة دور للضيافة هبوطاً في صافي أرباحها خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 72.6 بالمائة، وذلك على أساس سنوي ليصل الى 3.865 مليون ريال، مقابل 14.087 مليون ريال بالربع المقارن من العام الماضي.

وعلى مستوى أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري سجلت تراجعاً بنسبة 58.56 بالمائة لتصل إلى 13.35 مليون ريال مقابل 32.21 مليون ريال بالفرتة المقارنة من العام الماضي.

وعزت الشركة سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق رغم ارتفاع الإيرادات إلى ارتفاع تكلفة الايرادات نظراً لبدء احتساب مصاريف ما قبل الافتتاح ومصاريف تشغيل واستهلاكات المشاريع التي تم دخولها للتشغيل.

كما سجلت شركة هرفي للخدمات الغذائية تراجعاً في صافي أرباحها خلال الربع الثاني بنسبة 10.96 بالمائة مقارنة بالربع المماثل من 2018، وهبطت الأرباح نحو 15 بالمائة، مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 40.86 مليون ريال، بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل 45.89 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت الشركة تراجع صافي الأرباح إلى زيادة مصاريف البيع والتسويق، والمصاريف الإدارية والعمومية، والنفقات التمويلية.

وأشارت إلى أنه في المقابل، ارتفعت قيمة المبيعات، والإيرادات الأخرى، وسجلت الشركة أرباحا رأسمالية غير متكررة بنحو 2.23 مليون ريال من بيع قطعة أرض.

وأظهرت نتائج الشركة، تراجع صافي الربح إلى 88.9 مليون ريال، بالنصف الأول من 2019 مقابل 93.63 مليون ريال للفترة نفسها من 2018، بتراجع نسبته 5 بالمائة.

أما شركة الخليج للتدريب فقد استطاعت أن تقلص من خسارتها خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 53.4 بالمائة مقارنة بالربع المماثل من 2018، وتحولت الشركة للربحية بالنصف الأول.

وتراجع صافي الخسائر إلى نحو 3.58 مليون ريال، بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل 7.69 مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن تراجع صافي الخسائر يعود إلى تحسن نتائج الشركة في قطاعي المدارس والتدریب بصفة رئیسیة، بجانب ارتفاع الإیرادات.

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