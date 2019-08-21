طلب رؤيته في السعودية... زيباري يكشف ما قاله رفيق الحريري له بشأن سوريا

وأضاف زيباري، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، أمس الأربعاء، في مقابلة مع صحيفة "إنديبندنت عربية"، أن الحريري قاله له "إن الإيرانيين بدأوا بدعم مجموعاتهم الخاصة، لاستهداف الأمريكيين، فالتقت مصالحهم".

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وأشار إلى أن "الحريري قال ذلك حينما طلب رؤيتي مرة في السعودية ، كنت على وشك الخروج منها، وقال لي انتظرني يجب أن أراك... التقينا هناك، ونبهني بأن السوريين والإيرانيين غير متفقين مئة في المئة، لكنهم يلتقون في نقطة إفشال المشروع الأمريكي".

وتحدث زيباري عن وزير الخارجية السوري السابق فاروق الشرع، قائلا: "في كل مرة نلتقي به، كان الوزير الشرع يلقي علينا محاضرة، يقول احتلال ومتعاونون مع الاحتلال... في إحدى المرات لم أتمالك نفسي، وقمت بالرد عليه، قلت له (أنت زودتها، نحن نعلم من نكون، وإذا أنت تتحدث عن الاحتلال فسوريا كانت من المصوّتين على قرار احتلال العراق في مجلس الأمن، وأنت الآن تزايد علينا)".

وأضاف: "في السنتين الأوليين لاحتلال العراق، كان هناك هدف إقليمي يتضمن إرغام الأمريكيين على الخروج من العراق، كي لا ينتقل الاحتلال إلى بلد آخر".

وقال إن "سوريا لم تكن تعترف بنا، كنا نقول لهم إننا أصدقاؤكم، وعشنا في دمشق، وأغلب قيادات مجلس الحكم يملكون منازل هناك، لماذا كل هذا العناد والتكبّر؟ هل نحن غير مؤهلين، أم لسنا بمستواكم؟ فيما بعد ذهب الأمريكان إلى دمشق، ذهب كولن بأول، تشجعوا للفكرة، المسؤول الأمريكي ذهب كي يطمئنهم، ويؤكد لهم بأنهم غير مستهدفين، كان بإمكان الولايات المتحدة أن تردعهم".