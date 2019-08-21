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"الكابينيت" الإسرائيلي يقر خططا عسكرية لضرب حماس في غزة

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"الكابينيت" الإسرائيلي يقر خططا عسكرية لضرب حماس في غزة "الكابينيت" الإسرائيلي يقر خططا عسكرية لضرب حماس في غزة

وذكر هنغابي، للإذاعة الإسرائيلية أن "الجيش جاهز وعلى استعداد لعملية عسكرية إذا لزم الأمر، وأن "الكابينت" وافق على خطط لمهاجمة حماس".

ونقل الإعلامي الإسرائيلي بالقناة "20" العبرية أمير أفيغاي، مساء أمس الثلاثاء، عن تغريدة للوزير هنغابي، أن "الجيش الإسرائيلي تجهز وبات مستعدا، وأن الكابينيت أعد خططا لمهاجمة حماس ووافق عليها.

​وتأتي تصريحات الوزير الإسرائيلي، بعد تهديدات مماثلة من المسؤولين الإسرائيليين، بعملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة، إذا استمر التوتر في القطاع. وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، من أوكرانيا، بإمكانية شن عملية عسكرية قاتلة ضد قطاع غزة إذا لزم الأمر.

SputnikNews

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