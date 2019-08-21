ألمانيا توافق على إعفاء معظم المواطنين من ضريبة التوحيد

مباشر: وافقت حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على استثناء معظم دافعي الضرائب من الضريبة التضامنية التي طُبقت بعد توحيد البلاد في تسعينيات القرن الماضي.

ووفقاً لمسودة القانون الذي وضعته وزارة المالية اليوم الأربعاء فإن 90 بالمائة من دافعي الضرائب لن يكونوا مطالبين بحلول عام 2021 بدفع الضرائب التي تصل نسبتها إلى 5.5 بالمائة ويتم إضافتها إلى ضريبة الدخل.

كما سيتم تخفض معدل الضريبة بالنسبة لنحو 6.5 بالمائة أخرين من دافعي الضرائب.

وكان تم فرض هذه الضرائب بهدف دعم نمو الاقتصاد في ولايات ألمانيا الشرقية الفقيرة والتي شكلت الجمهورية الألمانية الديمقراطية حتى سقوط حائط برلين في 1989.

وقال أولاف شولتس وزير المالية الألماني: "اليوم يمثل يوماً كبيراً في الطريق إلى إتمام الوحدة الألمانية، فتكاليف لم الشمل يصل جزء كبير منها إلى النهاية".

ومنذ 2014 ولم تتكبد حكومة ميركل أي ديون جديدة بدعم دورة النمو طويلة الآجل.

وشدد شولتس على أن التغييرات ستؤدي إلى نحو 10 مليارات يورو (11.1 مليار دولار) في صورة إعفاءات ضريبية إلى المواطنين بداية من 2021، وسترتفع عند 12 مليار يورو في 2024.