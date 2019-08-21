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أكبر صندوق سيادي يربح 28 مليار دولار في الربع الثاني

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أكبر صندوق سيادي يربح 28 مليار دولار في الربع الثاني أكبر صندوق سيادي يربح 28 مليار دولار في الربع الثاني

من: نهى النحاس

مباشر: حقق صندوق النرويج السيادي أرباحاً بقيمة 28.5 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري، مع مساهمة الأسهم والسندات بأكبر نصيب من زيادة العوائد.

وقال الصندوق الأكبر في العالم عبر تقرير صادر اليوم الأربعاء إنه سجل عوائد بنحو 3 بالمائة عند مستوى 256 مليار كرونة (28.5 مليار دولار) في الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران.

وسجلت عوائد الاستثمار في الأسهم مستوى 3 بالمائة، فيما سجلت 0.8 بالمائة في قطاع استثمارات العقارات غير المدرجة في البورصة.

أما استثمارات الدخل الثابت فأدارت عوائد عند 3.1 بالمائة.

وسجلت القيمة السوقية لأكبر صندوق للثروة السيادية في العالم مستوى 9.16 تريليون كرونة (1.1 تريليون دولار) بنهاية شهر يونيو/حزيران الماضي. 

واستحوذت الأسهم على أكبر حصة من استثمارات الصندوق بواقع 69.3 بالمائة من إجمالي الاستثمارات، أما استثمارات الصندوق في العقارات غير المدرجة فسجلت 2.7 بالمائة.

وعلى صعيد استثمارات الدخل الثابت فبلغت 28 بالمائة من إجمالي أصول الصندوق.

وذكر الصندوق أن أسواق الأسهم حققت عائداً إيجابياً خلال فصل متقلب، ومع ذلك فإنه أشار إلى أن التطورات في المباحثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة وتراجع المؤشرات الصناعية أدى إلى أن تسجل الأسواق الناشئة عوائد منخفضة.

مباشر (اقتصاد)

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