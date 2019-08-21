البرهان يؤدي القسم رئيساً لمجلس السيادة السوداني

مباشر: أدى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبدالرحمن يؤدي اليمين الدستورية ليتولى رئاسة مجلس السيادة السوداني، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وكان الفريق ركن شمس الدين الكباشي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، أكد أن المجلس العسكري الانتقالي سيؤدي القسم أمام رئيس القضاء، الساعة 11:00 صباحاً بتوقيت السودان أمام رئيس القضاء.

وينتظر السودان أن يؤدي أعضاء مجلس السيادة القسم أمام رئيس المجلس ورئيس القضاء كذلك في الساعة 1:00 ظهر اليوم، وتعيين رئيس للوزراء الساعة 9:00 مساء اليوم.

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