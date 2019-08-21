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وزير خارجية العراق الأسبق: إيران أثبتت أنها ذكية

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وزير خارجية العراق الأسبق: إيران أثبتت أنها ذكية وزير خارجية العراق الأسبق: إيران أثبتت أنها ذكية

وأضاف هوشيار زيباري، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، أمس الأربعاء، في مقابلة مع صحيفة "إنديبندنت عربية"، أنه "في السنتين الأوليين لاحتلال العراق، كان هناك هدف إقليمي يتضمن إرغام الأمريكيين على الخروج من العراق، كي لا ينتقل الاحتلال إلى بلد آخر".

وأوضح أن "الإيرانيين كانوا أذكياء، بعكس السوريين... إيران كانت أول الدول التي زارت العراق وهنأت مجلس الحكم، وقالت إنها تدعمه، وفي المقابل كانوا يلتقون مع السوريين في قراءة الموقف في العراق، ويعتبرون الأمر خطرا مشتركا".

وأشار إلى أن "سوريا لم تكن تعترف بنا، كنا نقول لهم إننا أصدقاؤكم، وعشنا في دمشق، وأغلب قيادات مجلس الحكم يملكون منازل هناك، لماذا كل هذا العناد والتكبّر؟ هل نحن غير مؤهلين، أم لسنا بمستواكم؟ فيما بعد ذهب الأمريكان إلى دمشق، ذهب كولن باول، تشجعوا للفكرة، المسؤول الأمريكي ذهب كي يطمئنهم، ويؤكد لهم بأنهم غير مستهدفين، كان بإمكان الولايات المتحدة أن تردعهم".

SputnikNews

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