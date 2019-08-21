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"باركليز" يتوقع تنفيذ الفيدرالي 3 عمليات خفض للفائدة في 2019

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"باركليز" يتوقع تنفيذ الفيدرالي 3 عمليات خفض للفائدة في 2019 "باركليز" يتوقع تنفيذ الفيدرالي 3 عمليات خفض للفائدة في 2019

مباشر: عدل بنك "باركليز" توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي وقرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي لمعدل الفائدة.

وقال المصرف البريطاني في مذكرة أمس الثلاثاء إنه يتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة 3 مرات في العام الجاري بواقع 25 نقطة أساس لكل مرة، بحسب وكالة "بلومبرج".

وأضاف "باركليز" أن رفع تقديراته لما يتعلق بخفض معدل الفائدة الفيدرالية يعود إلى الجوانب الهبوطية الناجمة عن تباطؤ النمو العالمي وقوة العملة الأمريكية.

وأشار التقرير إلى أنه وفقاً لذلك فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض معدل الفائدة في اجتماعات سبتمبر/آيلول، وأكتوبر/تشرين الأول، وديسمبر/كانون الأول.

ويتوقع "باركليز" أن يحقق الاقتصاد الأمريكي نمواً عند 2 بالمائة في العام المقبل.

وخفض التقرير توقعات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو في عام 2020 إلى 0.6 بالمائة، مقابل التقديرات السابقة عند 1 بالمائة.

وصرح ميشيل جابن المحلل في "باركليز" بأنه منذ اجتماع السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي في الشهر الماضي ارتفعت حالة عدم اليقين وضعف الطلب الخارجي وزادت مخاوف السياسة التجارية.

مباشر (اقتصاد)

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