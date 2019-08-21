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ارتفاع الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر للغاز في مصر إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميا

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وذكر بيان لوزارة البترول المصرية، نقلا عن الوزير طارق الملا: "ارتفاع الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر إلى2.7 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي قبل الموعد المخطط له في خطة تنمية الحقل بنحو 4 أشهر"، مشيرا لوصول "عدد الآبار المنتجة حالياً إلى 12 بئرا"، وذلك بحسب التلفزيون المصري.

© AFP 2019 /

ولفت الوزير إلى أن "الإنتاج الحالي لحقل ظهر يمثل 8 أضعاف الإنتاج خلال حوالى عامين منذ بدء باكورة إنتاج الحقل في ديسمبر/ كانون الأول 2017".

اكتشفت "إيني" الإيطالية حقل ظهر في 2015، ويحوي الحقل احتياطات تقدر بواقع 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

وتستهدف الوصول بإنتاج الحقل إلى أكثر من ثلاثة مليارات قدم مكعبة يوميا بنهاية العام الحالي.

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