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روسيا وإسرائيل تأملان قريبا بتوثيق "منع الاحتكاك" في سوريا رسميا

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© Sputnik . Burcu Okutan

موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر للصحفيين: "أبرمت وإسرائيل اتفاقات غير مكتوبة بناء على تعهدات شفهية حول فهم كيف يجب التصرف في الحالات غير العادية. ولكن منذ فترة، توصلنا عملياً، إلى تفاهم حول وجود حاجة لتوثيق [صياغتها كتابياً] مثل هذه المفاوضات بين وزارتي دفاع البلدين متواصلة. نأمل بأن تنتهي قريباً جداً بشكل إيجابي".

وأضاف: "بالنسبة لروسيا، فإن الاهتمام يكمن في زيادة أمن العسكريين الروس في الدولة المجاورة لإسرائيل".

ولم يؤكد المصدر ما ذكر في وقت سابق في وسائل إعلام إسرائيلية، بأن هذه الوثيقة قد تم توقيعها بالفعل.

 وأصبحت عملية تصحيح الآليات والإجراءات التي يستخدمها الروس والإسرائيليون، لتجنب الصدام، وغيرها من الحوادث ذات أهمية خاصة بعد سقوط طائرة الاستطلاع "إيل-"20 التابعة للقوات الجوية الروسية، والتي جرى إسقاطها في 17 أيلول/ سبتمبر 2018، من قبل الدفاع الجوي السوري خلال صد غارة قام بها سلاح الجو الإسرائيلي.

 وتعمل آلية "منع الاحتكاك"، التي يرى الإسرائيليون فيها تعهداً بحرية العمل ضد القوات الإيرانية في دولة مجاورة، منذ خريف عام 2015. ويستند عمل هذه الآلية إلى خط اتصال تشغيلي بين قاعدة "حميميم" الجوية الروسية في سوريا وغرفة قيادة الأركان الإسرائيلية "كيريا" في تل أبيب.

SputnikNews

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