بريطانيا تُسجل فائضاً بالموازنة بأقل من التوقعات خلال يوليو

مباشر: سجلت بريطانيا فائضاً بالموازنة بأقل من التوقعات خلال الشهر الماضي مع زيادة النفقات الحكومية.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة اليوم الأربعاء أنها سجلت فائضاً بالموازنة عند مستوى 1.32 مليار إسترليني في يوليو/تموز الماضي، مقابل 3.56 مليار إسترليني في نفس الفترة من 2018.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن فائض الموازنة سيسجل مستوى 2.7 مليار إسترليني.

أما فيما يتعلق بصافي اقتراض القطاع العام في بريطانيا منذ بداية العام المالي الجاري الذي بدأ في أبريل/نيسان وحتى نهاية يوليو/تموز الماضي فسجل مستوى 16 مليار إسترليني، وهو مستوى أعلى بمقدار 6 مليار إسترليني عن مستويات نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت البيانات أن صافي الديون التي تستثني البنوك إلى الناتج الإجمالي المحلي سجلت 82.4 بالمائة عند 1.81 تريليون إسترليني.

وبحلول الساعة 9:10 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.2147 دولار.