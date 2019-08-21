المجلس العسكري الانتقالي السوداني يؤدي القسم

مباشر: يؤدي المجلس العسكري الانتقالي السوداني القسم بعد قليل أمام رئيس القضاء.

وأكد ذلك الفريق ركن شمس الدين الكباشي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، مفيداً بأن رئيس مجلس السيادة سيؤدي القسم اليوم في تمام الساعة 11:00 صباحاً بتوقيت السودان أمام رئيس القضاء.

وأضاف الكباشي؛ وفقاً لوكالة الأنباء السودانية، أن أعضاء مجلس السيادة سيؤدون القسم أمام رئيس المجلس ورئيس القضاء كذلك اليوم في الساعة 1:00 ظهراً.

وتابع الكباشي أنه سيتم تعيين رئيس للوزراء اليوم، وسيؤدي القسم كذلك في الساعة 9:00 مساء اليوم.

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