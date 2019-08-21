تراجع عدد السياح الكوريين لليابان 7.6% مع التوترات التجارية

مباشر: انخفض عدد السياح من كوريا الجنوبية لليابان في الشهر الماضي، تزامناً مع التوترات التجارية بين الدولتين.

وكشفت بيانات صادرة عن منظمة السياحة الوطنية في اليابان اليوم الأربعاء أن عدد السياح الوافدين من كوريا الجنوبية انخفض بنسبة 7.6 بالمائة على أساس سنوي في يوليو/تموز الماضي.

وأوضحت البيانات أن عدد السياح الوافدين من كوريا الجنوبية إلى اليابان سجل 561.7 ألف شخص في الشهر الماضي، مقابل 607.95 ألف فرد في يوليو/تموز 2018.

وعلى صعيد عدد السياح الوافدين إلى اليابان من دول العالم في يوليو/تموز الماضي فارتفع بنحو 5.6 بالمائة.

وفي الشهر الماضي قررت اليابان تطبيق قيود على واردات المنتجات عالية التخصص والتي تحتاجها سول في تصنيع أشباه الموصلات وشاشات الكمبيوتر.

كما قررت طوكيو حذف كوريا الجنوبية من قائمة الدول التي تتمتع بحد أدنى من القيود على الصادرات على أن يتم البدء في تنفيذ القرار في 28 أغسطس/ آب الجاري.

وبدأ الخلاف التجاري بين الدولتين بعدما قضت محكمة في سول بضرورة تعويض الشركات اليابانية الكوريين المجندين للعمل في المصانع والمناجم خلال فترة استعمار شبه الجزيرة الكورية في الفترة بين 1910 وحتى 1945.