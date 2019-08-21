ارتفاع الأسهم الإيطالية خلال التعاملات مع الاضطرابات السياسية

مباشر: ارتفعت الأسهم الإيطالية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، كما زاد العائد على سندات الخزانة هناك، بعد قرار رئيس الوزراء بالاستقالة.

وبحلول الساعة 8:15 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر "فوتسي إم.أي.بي" بنحو 1.3 بالمائة إلى 20758.1 نقطة.

وأعلن أمس جوسبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي بأنه يعتزم الاستقالة من منصبه مع تصاعد الأزمة السياسية في البلاد.

وصرح كونتي بأنه سيذهب إلى الرئيس للاستقالة رسمياً من منصبه، متهماً ماتيو سالفيني رئيس حزب الرابطة اليميني بالسعي نحو مصالح شخصية.

وبدأ اليوم سيرجيو ماتاريلا رئيس إيطاليا محادثات تستمر ليومين مع الأحزاب السياسية في البلاد، بهدف السعي إلى الخروج من الأزمة الراهنة في البلاد التي ستؤدي إلى تشكيل الحكومة الـ67 منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وكان سالفيني أعلن في يوم 8 من الشهر الجاري أن التحالف مع حزب النجوم الخمسة انتهى داعياً إلى عقد انتخابات جديدة في البلاد.

وكان من المقرر أن يتم إجراء في الأسبوع الجاري تصويت لسحب الثقة من رئيس الوزراء الإيطالي.

وخلال تلك الفترة ارتفع العائد على سندات الخزانة الإيطالية لآجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط إلى 1.371 بالمائة.