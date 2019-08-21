السوق السعودي يشهد تنفيذ صفقتين خاصتين بـ14 مليون ريال

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء تنفيذ صفقتين خاصتين، بقيمة إجمالية بلغت 13.68 مليون ريال، من خلال 94.97 ألف سهم.

ووفقاً لبيانات "تداول" فقد تم تنفيذ الصفقة الأولى على سهم شركة "إكسترا"، بقيمة بلغت 7.3 مليون ريال، عند سعر 77 ريالا.

وكانت الصفقة الثانية على سهم مصرف الراجحي، وبلغت قيمتها 6.37 مليون ريال، وتم تنفيذ الصفقة عند سعر 67.30 ريال.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: سعر آخر صفقة، وأعلى أو أدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.

بينما تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: كمية الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المتداولة.

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