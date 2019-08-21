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سوق الأسهم السعودية يتراجع بالتعاملات المبكرة

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سوق الأسهم السعودية يتراجع بالتعاملات المبكرة سوق الأسهم السعودية يتراجع بالتعاملات المبكرة

الرياض - مباشر: تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم خلال التعاملات الصباحية لجلسة اليوم الأربعاء، متأثراً بهبوط قطاع الاتصالات والبنوك والمواد الأساسية.

وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت الرياض، سجل "تاسي" تراجعاً بنحو 0.21 بالمائة إلى مستوى 8571.18 نقطة ليفقد من خلالها 18.79 نقطة.

وجرى التعامل على 16.40 مليون سهم بقيمة 362.377 مليون ريال موزعة على 15571 ألف صفقة.

وتصدر الأسهم المتراجعة "تبوك الزراعية" بنسبة 5.25 بالمائة، وتلاه سهم "زين السعودية بنسبة 2.68 بالمائة، إضافة إلى تراجع سهم الأسماك بنحو 1.72 بالمائة.

وفي المقابل، كان سهم الباحة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 4.01 بالمائة، تلاه الاتحاد التجاري بنحو 2.43 بالمائة، إضافة إلى ارتفاع سهم الأحساء بنحو 2.06 بالمائة.

وتصدر مصرف الراجحي السيولة بنحو 45.46 مليون ريال، فيما كان سهم زين السعودية الأنشط من حيث الكميات بنحو 3.38 مليون سهم.

وتصدر قطاع الإعلام التراجعات بنسبة 0.54 بالمائة، فيما كان قطاع التطبيقات وخدمات التقنية الأكثر ارتفاعاً بنسبة 0.56 بالمائة.

وسجل قطاع البنوك تراجعاً بنحو 0.46 بالمائة بعد تراجع، وهبط قطاع الاتصالات بنسبة 0.40 بالمائة، كما انخفض قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.25 بالمائة.

أما عن أداء مؤشر السوق الموازية "نمو" فقد سجل تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.07 بالمائة إلى مستوى 3997.21 نقطة، وكان سهم العمران المرتفع الوحيد بنسبة 4.66 بالمائة، فيما انفرد سهم "ثوب الأصيل" بالتراجعات بنسبة 0.30 بالمائة.

يُشار إلى أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية - تاسي قد واصل مكاسبه بختام تعاملات أمس الثلاثاء؛ ليسجل الارتفاع الثاني على التوالي؛ بدفعة من مكاسب 12 قطاعاً جاء على رأسها البنوك والمواد الأساسية.

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