ارتفاع الدولار الأمريكي عالمياً في انتظار التطورات الاقتصادية والتجارية

مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، قبيل الكشف عن محضر الفيدرالي ووسط ترقب التطورات التجارية.

وبحلول الساعة 7:35 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر الدولار أمام اليورو عند 1.1096 دولار، بينما ارتفع أمام الين بنسبة 0.4 بالمائة إلى 106.60 ين.

وارتفعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 بالمائة عند 1.2135 دولار، كما زادت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.06 بالمائة عند 0.9786 فرنك.

وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.07 بالمائة إلى 98.257.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بأن الإدارة تدرس تخفيضاً مؤقتاً في ضرائب الرواتب لدعم الاقتصاد.

كما أوصى مجدداً بخفض معدل الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى جانب بعض التيسير الكمي من أجل دعم الاقتصاد

وعلى صعيد التطورات التجارية، صرح الرئيس الأمريكي دونالد بأن عليه مواجهة الصين بشأن التجارة حتى إذا تسبب ذلك في الإضرار بالاقتصاد الأمريكي، "لأن بكين كانت تغش واشنطن على مدار عقود".

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي والذي قرر خلاله خفض معدل الفائدة.

كما من المقرر أن يتم إعلان بيانات مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة.