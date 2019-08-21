أرباح "الحكير" تتراجع لـ224 مليون ريال بالربع الأول

الرياض – مباشر: أظهرت البيانات المالية لشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (الحكير) انخفاض صافي الأرباح في الربع الأول، للفترة المنتهية في 30 يونيو / حزيران 2019، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018.

وتراجعت أرباح الشركة، وفقا لبياناتها المالية على "تداول" اليوم الأربعاء، إلى 224 مليون ريال مقابل أرباح صافية بعد الزكاة والضريبة في الربع المماثل من العام الماضي بقيمة 249.2 مليون ريال.

وتنتهي السنة المالية للشركة بنهاية شهر مارس/ آذار من العام الميلادي.

أرجعت "الحكير" انخفاض الأرباح بالربع الأول من العام المالي الحالي؛ إلى تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 16 بدءًا من 1 أبريل/ نيسان 2019، مما أدى إلى زيادة إجمالي التكاليف بواقع 26 مليون ريال.

ونتج عن ذلك تسجيل حقوق استخدام إضافية للأصول المستأجرة بقيمة 4.653 مليار ريال، بالإضافة إلى تسجيل التزامات إيجارية إضافية بقيمة 4.53 مليار ريال.

وبلغ صافي الربح 249.5 مليون ريال قبل تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 16، وهو نمو بنسبة 0.1 بالمائة على أساس سنوي، وكان لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 تأثيراً هاماً على تبويب إيجارات الشركة وشركاتها التابعة (كأطراف مستأجرة) بقائمة الدخل.

وعلى أساس ربعي، تحولت الشركة للربحية بالربع الأول من سنتها المالية الحالية مقارنة بخسائر متكبدة في الربع السابق بواقع 141 مليون ريال.

وبلغت مبيعات الشركة 1.732 مليار ريال، مقابل 1.846 مليار ريال في الربع الأول من السنة المالية الماضية، بتراجع نسبته 6.14 بالمائة.

وانخفضت الإيرادات نتيجة تنفيذ خطة لتعزيز محفظة العلامات والمحلات التجارية، والتي تبلورت محاورها الرئيسية في التخلي عن المعارض التي لا تدر أرباحا للشركة، واستبعاد العلامات التي لا تشكل جزءا من علاقات استراتيجية.

وارتفعت أرباح الشركة 39.87 بالمائة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس / آذار 2019 إلى 144.75 مليون ريال، مقابل 103.49 مليون ريال للعام السابق.

وأنهى سهم الشركة تعاملات الثلاثاء على ارتفاع نسبته 3.2 بالمائة، لمستوى 21.80 ريالا.

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